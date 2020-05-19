Без жетонов: что изменится для пассажиров после открытия метро в Киеве

Главные изменения в работе метро Киева после карантина касаются оплаты проезда.
В пресс-службе киевской подземки расписали, как будет работать метро в Киеве после карантина. Главные изменения касаются оплаты проезда.
Когда откроется метро в Киеве – платить за проезд придется исключительно бесконтактно, то есть электронным билетом.
С даты открытия метрополитена и еще в течение месяца после нее пассажирам также разрешили использовать жетоны зеленого цвета, которые те купили ранее.
Своя форма оплаты будет и у льготников.
Платить за проезд в метро Киева можно будет:
- картой метро (до 31.03.2021);
- KyivSmardCard;
- бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;
- мобильным приложением KyivSmardСard;
- мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- разовым билетом с QR-кодом (электронным или бумажным).
"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории будут предъявлять оригинал соответствующего удостоверения", – пояснили в пресс-службе метро.
Ранее сообщалось, когда общественный транспорт в Киеве заработает в обычном режиме. В частности, с 25 мая Киев готов возобновить и работу метро – местные власти ждут соответствующего решения правительства.
Напомним, в Киеве открыли новые автобусные спецмаршруты. Стало известно, куда можно уехать.