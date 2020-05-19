Без жетонов: что изменится для пассажиров после открытия метро в Киеве

Когда откроется метро в Киеве – главные изменения в работе метро / Фото: УНИАН

В пресс-службе киевской подземки расписали, как будет работать метро в Киеве после карантина. Главные изменения касаются оплаты проезда.

Когда откроется метро в Киеве – платить за проезд придется исключительно бесконтактно, то есть электронным билетом.

С даты открытия метрополитена и еще в течение месяца после нее пассажирам также разрешили использовать жетоны зеленого цвета, которые те купили ранее.

Своя форма оплаты будет и у льготников.

Платить за проезд в метро Киева можно будет:

картой метро (до 31.03.2021);

KyivSmardCard;

бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;

мобильным приложением KyivSmardСard;

мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

разовым билетом с QR-кодом (электронным или бумажным).

"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории будут предъявлять оригинал соответствующего удостоверения", – пояснили в пресс-службе метро.

Ранее сообщалось, когда общественный транспорт в Киеве заработает в обычном режиме. В частности, с 25 мая Киев готов возобновить и работу метро – местные власти ждут соответствующего решения правительства.

Напомним, в Киеве открыли новые автобусные спецмаршруты. Стало известно, куда можно уехать.