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Без жетонов: что изменится для пассажиров после открытия метро в Киеве

19 мая 2020, 09:52

Главные изменения в работе метро Киева после карантина касаются оплаты проезда.

Когда откроется метро в Киеве - главные изменения в работе метро
Когда откроется метро в Киеве – главные изменения в работе метро / Фото: УНИАН

В пресс-службе киевской подземки расписали, как будет работать метро в Киеве после карантина. Главные изменения касаются оплаты проезда.

Когда откроется метро в Киеве – платить за проезд придется исключительно бесконтактно, то есть электронным билетом.

С даты открытия метрополитена и еще в течение месяца после нее пассажирам также разрешили использовать жетоны зеленого цвета, которые те купили ранее.

Своя форма оплаты будет и у льготников.

Платить за проезд в метро Киева можно будет:

  • картой метро (до 31.03.2021);
  • KyivSmardCard;
  • бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;
  • мобильным приложением KyivSmardСard;
  • мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
  • разовым билетом с QR-кодом (электронным или бумажным).

"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории будут предъявлять оригинал соответствующего удостоверения", – пояснили в пресс-службе метро.

Ранее сообщалось, когда общественный транспорт в Киеве заработает в обычном режиме. В частности, с 25 мая Киев готов возобновить и работу метро – местные власти ждут соответствующего решения правительства.

Напомним, в Киеве открыли новые автобусные спецмаршруты. Стало известно, куда можно уехать.

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