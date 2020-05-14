Обнародованы сроки открытия кинотеатров после карантина

Кинотеатры запустят проекторы не ранее июля / Фото: Teplov

И.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко утверждает, что кинотеатры, театры и концертные площадки будут открыты для зрителей на последнем этапе карантина.

В эфире одного из украинских телеканалов глава министерства подчеркнула, что, по прогнозам, фильмы, концерты и спектакли украинцы смогут смотреть массово не ранее июля.

"В настоящее время мы, даже не столько мы, сколько главный санитарный врач, не видим возможным открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры. По подсчетам и нашим дискуссиям, мы думаем, что это уже примерно четвертый-пятый этапы выхода из карантина, когда уже почти все ограничения будут отменены", - сказала руководитель Минкульта.

Читайте такжеОслабление карантина: Кабмин разрешил работать непродовольственным рынкамПо словам Фоменко, в министерстве планируют, что открытие уже состоится в июле. Однако ситуация будет зависеть от эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Причем, как от количества инфицированных, так и от нагрузки на медицинскую систему. Ожидается, что это будет на четвертом – пятом этапах выхода из карантина.

Напомним, правительство уже разработало план возобновления авиаперевозок – открывать небо намерены в три этапа.

Как известно, в Украине остается актуальной проблема возобновления пассажирских перевозок, которые, согласно плану Министерства инфраструктуры, будут возобновлены в три этапа в период с 22 мая по 9 июня.

Ранее появилась информация о том, как будет выходить из карантина Укрзализныця.