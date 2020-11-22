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Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ

22 ноября 2020, 07:58

Исследователи связали сезонность эпидемий с солнечным светом.

коронавиурс
Весной пандемия пойдет на спад вне зависимости от карантина / pixabay.com

Пандемия коронавируса пойдет на спад летом 2021 года. Солнечные лучи в период с конца весны и до конца лета поспособствуют уничтожению вирусных агентов.

Данную теорию озвучила междисциплинарная группа исследователей итальянского Национального института астрофизики, Миланского университета, регионального Агентства по охране окружающей среды Ломбардии и Фонда Дона Ньокки. Об этом пишет Science Tech Daily.

По словам ученых, распространенность и эволюция эпидемий сильно коррелируют с воздействием солнечных лучей, которые попадают в определенное место на Земле в определенное время года. В частности, многие вирусные респираторные эпидемии, такие как грипп, циклически развиваются осенью и зимой только в умеренных регионах северного и южного полушарий Земли. В то же время они, по-видимому, присутствуют все время – хотя и с меньшей распространенностью по сравнению с сезонными циклами в умеренных регионах в экваториальном поясе.

"В нашей работе мы предполагаем, что причиной сезонности эпидемий, передаваемых воздушно-капельным путем, является точно такой же механизм, который вызывает смену сезонов на нашей планете: количество ежедневного солнечного облучения на Земле", - объяснил автор и исследователь данной работы Фабрицио Никастро.

В статье отмечается, что ультрафиолетовый (УФ) свет имеет способность дезактивировать вирусы и бактерии многих видов. Такой свет, достигающий Земли, имеет некоторую "дезинфицирующую силу" на открытых частях планеты. Эффективность УФ-дезактивации конкретного вируса или бактерии зависит от самого агента, но для данного места на Земле она, несомненно, выше, когда солнечное излучение сильнее (летом), и ниже, когда солнечное излучение слабее (зимой).

Подобная цикличность солнечного "дезинфицирующего" эффекта с годовой частотой способна конструктивно резонировать с другой частотой, характерной для эпидемий: потерей иммунитета хозяина вируса вследствие его антигенного сдвига. Именно сочетание этих двух механизмов и запускает сезонность эпидемий в масштабах от нескольких лет до десятков лет, в зависимости от частоты антигенов.

"С эпидемиологической точки зрения эти модели проясняют важную и давнюю загадку: почему эпидемии гриппа исчезают каждый год, когда количество восприимчивых особей все еще очень далеко от того количества, которое необходимо для запуска механизма стадного иммунитета", - уточнил Марио Клеричи, иммунолог из Миланского университета и Фонда Дона Ньокки.

Также ученые отметили, что коронавирус тоже распространяется по описанному механизму, что означает, что он должен снова исчезнуть летом. Исследователи планируют изучить критическую длительность нахождения коронавирусного агента под воздействием лучей, чтобы выяснить, какой процент вируса умирает летом благодаря УФ-лучам.

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Напомним:

  • Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов предполагает, что ситуация с коронавирусом стабилизируется летом 2022-го, но мир не вернется к прежней жизни после пандемии.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
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