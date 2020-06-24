Когда появится вакцина от коронавируса: врач дала неутешительный прогноз

Нет стопроцентной уверенности в том, что вакцина от коронавируса может быть создана / Фото: zt-rada.gov.ua

Вакцина от коронавируса COVID-19, который заразил уже более девяти миллионов человек во всем мире, может никогда не появиться.

Такое предположение высказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в интервью Главреду.

По ее словам, ученые международного уровня говорят, что до 2021 года вакцина точно не появится, так как процесс доказательства ее эффективности и безопасности достаточно сложный и длительный.

"Мы пока что не знаем ничего об иммунитете - у нас есть часть людей, которые переболели клинически подтвержденным COVID-19 и имеют в крови антитела, есть люди, у которых не было симптомов или были легкие, с которыми они не обращались к врачам, но у которых тоже есть антитела", - сказала врач.

По ее словам, на данный момент нет стопроцентной уверенности в том, что вакцина от коронавируса в принципе может быть создана. Например, вакцину от ВИЧ не получается создать уже 20 лет.

"Если вакцина все-таки будет, насколько она будет доступной в Украине, я отвечать не берусь, потому что этот вопрос в значительной степени политический", - резюмировала Амосова.

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Напомним, ранее врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала, что может спровоцировать вторую волну COVID-19 в Украине. По ее словам, осенью и зимой эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.