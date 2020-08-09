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Когда сформируется коллективный иммунитет от COVID-19: врач назвал новые сроки

9 августа 2020, 09:57

Чтобы люди стали нечувствительными к коронавирусной болезни, понадобится от трех до пяти лет.

карантин
Примерно у 30% населения нет активного иммунитета / УНИАН

Коллективный иммунитет от коронавируса COVID-19, который заразил уже более 19,5 миллиона людей во всем мире, сформируется через 3-5 лет, а не за год-полтора, как сообщалось ранее.

Такое мнение высказал украинский иммунолог Олег Назар, передает Obozrevetel.

По его словам, коллективный иммунитет от COVID-19 формируется по аналогии иммунитета против гриппа.

"Три года по миру ходит один штамп, а потом приходит другой, потому что к первому люди становятся уже нечувствительными. Так же будет с коронавирусом, нужно 3-5 лет, чтобы у 75-78% человечества возник иммунитет. Если человек не переболел в любой форме - легкой, средней, тяжелой – иммунитет не сформируется", – заявил иммунолог.

Также врач объяснил, почему некоторые люди болеют несколько раз. Дело в том, что у таких людей низкая активность иммунных генов в целом.

"Бывает человек вакцинируется и болеет, но у него не вырабатываются антитела в достаточном количестве. Поэтому они болеют по 5-10 раз. Таких людей вообще не много, 30-28%. У всех остальных, кто переболел, формируется иммунная память и повторное заражение уже безопасно", - отметил иммунолог.

Также он заявил, что уровень коллективного иммунитета в Украине от коронавируса пока что очень низок.

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Как сообщал Главред, ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха заявила, что на данный момент иммунитет к коронавирусу 2020 имеет не более 5% населения Украины. В то же время для формирования коллективного иммунитета против COVID-19 эта цифра должна составлять не менее 60%.

По ее словам, естественное формирование коллективного иммунитета происходит медленно, но этот процесс может ускорить вакцинация.

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