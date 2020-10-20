Когда стартует вакцинация от коронавируса: ВОЗ раскрыла вероятные сроки

В ВОЗ сообщили, кого могут в первую очередь вакцинировать от Covid-19.
Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что в мире людей начнут вакцинировать от коронавируса Covid-19 в следующем году.
Вакцинация от коронавируса стартует с середины 2021-го, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сведения экспертов ВОЗ.
По данным экспертов, первыми вакцину получат люди, которые входят в группы риска (в частности, медики).
"...Эксперты добавляют, что нынешние результаты исследований вселяют надежду, а несколько фармацевтических концернов будут производить миллионы доз для вакцинации", – отмечается в материале.
- Напомним, в марте из-за коронавируса была объявлена пандемия, ряд стран мира ввели карантин. Потом стартовала работа над созданием вакцины от Covid-19.
- В августе в России была зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Гамалеи. Российская вакцина стала первой зарегистрированной в мире.
- Российскую вакцину не одобрили в ВОЗ, поскольку она не прошла все необходимые этапы испытаний. Несмотря на неодобрительную позицию ВОЗ, в РФ новую вакцину начали вводить людям.
Автор: Екатерина Присяжнюк