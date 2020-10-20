Когда стартует вакцинация от коронавируса: ВОЗ раскрыла вероятные сроки

Вакцинация от Covid-19 может начаться в середине 2021 года, спрогнозировали в ВОЗ / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что в мире людей начнут вакцинировать от коронавируса Covid-19 в следующем году.

Вакцинация от коронавируса стартует с середины 2021-го, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сведения экспертов ВОЗ.

По данным экспертов, первыми вакцину получат люди, которые входят в группы риска (в частности, медики).

"...Эксперты добавляют, что нынешние результаты исследований вселяют надежду, а несколько фармацевтических концернов будут производить миллионы доз для вакцинации", – отмечается в материале.