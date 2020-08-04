Когда Украина получит вакцину от COVID-19: названы примерные сроки

В мире 25 вакцин от COVID-19 проходят клинические испытания / Reuters

Украина может получить вакцину от коронавируса, который заразил уже более 73 тысяч граждан в стране, в начале 2021 года. Это произойдет в случае официальной регистрации препарата.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 4 августа.

По его словам, в мире 25 вакцин проходят клинические испытания, шесть из них приблизились к завершающей стадии.

"Результатов мы ожидаем к концу года, а серийное производство, мы надеемся, начнется в начале 2021 года. Вакцина должна появиться, в том числе для Украины, для профилактики распространения COVID-19", – рассказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что правительство Украины получило право обратиться к глобальной инициативе COVAX с просьбой предоставить вакцину от коронавируса путем предоставления прививок людям из группы риска или определенным возрастным категориям.

"В соответствии с данным механизмом, каждая страна получит вакцины, чтобы покрыть 20% населения. Для Украины это приблизительно 8 млн доз", – отметил Ляшко.

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Как сообщал Главред, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко посоветовал украинцам вакцинироваться от гриппа перед началом нового эпидемического сезона.

По его словам, прививка от гриппа не поможет стопроцентно избежать инфицирования коронавирусом COVID-19, но при этом обезопасит человека от двойного заражения этими вирусами.