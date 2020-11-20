Когда Украина получит вакцину от COVID-19: Степанов назвал важную дату

Глава МОЗ подчеркнул, что зарегистрировать вакцину от COVID-19 должны уже в ближайшее время.
Вакцина от коронавируса должна поступить в Украину уже в первом полугодии 2021 года. Чтобы это произошло, власти обязаны подписать нужную техническую документацию до 7 декабря.
Эти сроки озвучил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, подобное соглашение было достигнуто в ходе вчерашнего заседания глобальной инициативы COVAX. При этом Степанов подчеркнул, что зарегистрировать вакцину от COVID-19 должны уже в ближайшее время.
Коронавирус в Украине и вакцина: последние новости
- Ранее Ляшко рассказал, как украинцев будут прививать от COVID-19. По его словам, сразу на всех вакцины не хватит.
- Коронавирус в Украине заразил еще +14 575 человек - это рекордное число поставленных диагнозов за сутки. По состоянию на 20 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 598 085 человек.
- В Украине сложилась проблема с доставкой вакцины от COVID-19. Украина планирует поставить минимум 15 млн доз вакцины. Однако ввести ее в страну за раз, правильно хранить и доставлять на места затруднительно.
Автор: Диана Беловодская