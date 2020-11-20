УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Когда Украина получит вакцину от COVID-19: Степанов назвал важную дату

20 ноября 2020, 11:50

Глава МОЗ подчеркнул, что зарегистрировать вакцину от COVID-19 должны уже в ближайшее время.

Вакцина от коронавирус - В Украине озвучили важную дату
Вакцина от коронавирус: В Украине озвучили важную дату / Reuters

Вакцина от коронавируса должна поступить в Украину уже в первом полугодии 2021 года. Чтобы это произошло, власти обязаны подписать нужную техническую документацию до 7 декабря.

Эти сроки озвучил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, подобное соглашение было достигнуто в ходе вчерашнего заседания глобальной инициативы COVAX. При этом Степанов подчеркнул, что зарегистрировать вакцину от COVID-19 должны уже в ближайшее время.

Коронавирус в Украине и вакцина: последние новости

коронавирус Максим Степанов новости Украины коронавирус в Украине вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Когда Украина получит вакцину от COVID-19: Степанов назвал важную дату». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали срокиЖесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали сроки 30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19 Степанов назвал главную ошибку при лечении коронавирусаСтепанов назвал главную ошибку при лечении коронавируса ​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине
Следующий материал

Последние новости

12:03
Перші Ластівки: Zалежні - график выхода и как смотреть 2 сезон
11:56
Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Видео
11:50
Когда Украина получит вакцину от COVID-19: Степанов назвал важную дату Видео
11:45
Больше 30 тысячи больных в сутки: врач шокировал статистикой по COVID-19 Видео
11:29
Настя Каменских поразила красотой на нежном утреннем фото
Реклама
11:26
На iPhone и iPad теперь можно поиграть в игры для ПК: как это работает? Видео
11:09
Зеленский и послы G7 договорились, как разрешить конституционный кризис Видео
11:05
"Уход минусов": Киеву сулят резкий погодный поворот Видео
11:02
Всемирный день ребенка – стихи, проза и веселые открытки
11:01
Гранола vs Мюсли: что "здоровее" и лучше для организма Видео
10:57
Алиев раскрыл будущее занятых Баку территории Карабаха и спрогнозировал отношения с Ереваном Видео
10:30
Киберпанк 2077 – что показали в заключительном эпизоде Night City Wire Видео
10:27
Гороскоп на выходные: жизнь одного знака пропитается удачей – астрологи Видео
10:23
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
10:19
"Наговорил глупостей по Крыму": Санду обвинила Додона из-за Украины Видео
10:11
Экс-министру финансов прочат должность нового посла Украины в США
10:09
Занятная математика о самой успешной реформе в Украине мнение
09:53
Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех Видео
09:47
"Ад" в больницах: волонтер рассказала о катастрофе с COVID-19 в Украине Видео
09:37
В Африке людей атаковала неизвестная болезнь: назван симптом
Реклама
09:31
Сразу на всех вакцины не хватит: Ляшко рассказал, как украинцев будут прививать от COVID-19 Видео
09:30
Оливки: удивительные преимущества для здоровья и противопоказания Видео
09:05
Лечение коронавируса в Украине: Ляшко сказал, сколько тратят в не очень тяжелых случаях Видео
09:01
Мультивитамины: ученые рассказали, на самом ли деле они полезны Видео
08:58
30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун Видео
08:48
Украинцы оплатят миллиардный иск Китая по Мотор Сичи из своего кармана мнение
08:23
Киев четвертый день подряд бьет рекорды по числу новых больных COVID-19 за сутки Видео
08:14
Баку ввел войска в еще один район Карабаха и занял "город-призрак" Видео
08:14
Новый антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки 14,5 тысячи человек Видео
07:59
Как Трамп попытается победить на выборах: Reuters выяснило стратегию республиканца Видео
07:45
Байден сделал еще один шаг к победе на выборах в США и пригрозил Трампу Видео
07:28
ВОЗ опровергла эффективность популярного препарата от COVID-19
07:14
Карантин выходного дня не спасет: врач объяснила неизбежность тотального локдауна Видео
06:58
Нормандский формат: Кравчук назвал условие для встречи "четверки"
06:56
Чумной флаг: почему инвесторы шарахаются от Украины мнение
06:39
По пути Лукашенко: эксперт оценил шансы на смену власти в России из-за обнуления сроков Путина Видео
06:34
Эксперт оценил вероятность дефолта в Украине и сделал прогноз Видео
06:24
"Два шара": внучка Боярского показала свои достоинства в развратной позе
06:15
Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет
05:37
Михайлов день в 2020 году – денежные традиции, приметы и запреты
Реклама
05:10
Астрологи узнали, от кого грозит допрос и явная агрессия Видео
04:42
Как и почему размножаются распространенные вирусы - ответ ученых Видео
04:30
Лекарства от "короны" нет: Комаровский назвал главную ошибку в борьбе с вирусной пневмонией Видео
04:06
Военный эксперт назвал тайную цель плана Кравчука по Донбассу
03:28
"Искусная пошлость": голая блогерша вызвала споры развратным фото
01:33
Коронавирус у гипертоников: ученые предупредили об опасных последствиях Видео
00:53
В Украине планируют ввести полный локдаун: названы даты Видео
00:27
​Будут ли в Украине вакцинировать переболевших COVID-19: в МОЗ рассказали детали Видео
19 ноября, четверг
23:50
Что нельзя делать 20 ноября: приметы на Федотов день
23:03
В Украине сложилась проблема с доставкой вакцины от COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять