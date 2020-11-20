Когда Украина получит вакцину от COVID-19: Степанов назвал важную дату

Вакцина от коронавирус: В Украине озвучили важную дату / Reuters

Вакцина от коронавируса должна поступить в Украину уже в первом полугодии 2021 года. Чтобы это произошло, власти обязаны подписать нужную техническую документацию до 7 декабря.

Эти сроки озвучил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, подобное соглашение было достигнуто в ходе вчерашнего заседания глобальной инициативы COVAX. При этом Степанов подчеркнул, что зарегистрировать вакцину от COVID-19 должны уже в ближайшее время.

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