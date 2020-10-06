Когда Украина получит вакцину от Covid-19: в ВОЗ назвали сроки

Вакцина от Covid-19 будет доступна со второй половины 2021 года / Reuters

Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года.

Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает РБК-Украина.

По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.

"Если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах - членах COVAX - начиная со второй половины 2021 года для групп высокого риска", - отметил он.

Хабихт сказал, что страны могут сами принимать решение относительно групп риска на основе эпидемиологической ситуации в стране.

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