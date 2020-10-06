Когда Украина получит вакцину от Covid-19: в ВОЗ назвали сроки

В первую очередь препарат должны получить люди из групп высокого риска
Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года.
Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает РБК-Украина.
По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.
"Если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах - членах COVAX - начиная со второй половины 2021 года для групп высокого риска", - отметил он.
Хабихт сказал, что страны могут сами принимать решение относительно групп риска на основе эпидемиологической ситуации в стране.
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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине по состоянию на вторник, 6 октября, заразил 234 584 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4348. Жертвами Covid-19 стали 4 520 человек.
- Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что не существует определенного единственного препарата, который бы вылечил людей от Covid-19.
- Кроме того глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт прогнозирует, что в течение ближайших месяцев коронавирус в Украине может заражать от 7 до 9 тысяч человек ежедневно.
Автор: Анна Багрий