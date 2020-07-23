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Когда Украина получит вакцину от коронавируса: биолог дала прогноз

Разработка вакцины занимает в среднем 5-6 лет, но из-за пандемии мир значительно ускорился.

23 июля 2020, 08:30

коронавирус, вакцина
Вакцина от COVOD-19 может появиться в конце 2020-го или в начале 2021-го / Фото pixabay.com

Вакцина от коронавируса появится в конце 2020 - начале 2021-го года. Однако Украина в ближайшем времени ее не получит.

Такое мнение высказала украинский биолог Оксана Пивень, передает издание Обозреватель.

"Обычно разработка любой вакцины занимает в среднем 5-6 лет, но из-за быстрого распространения коронавируса, весь мир значительно ускорился. Более 10 вакцин уже прошли приклинические исследования", - сказала она.

Эксперт уточнила, что создание вакцины от COVID-19 в эти сроки является вполне реальным в случае, если четвертая стадия британско-шведской разработки при участии Оксфордского университета и компании AstraZeneca будет успешной.

"Если разработки британцев будут успешными, вакцина может появиться в конце 2020-го или в начале 2021-го. Это вполне реально", – считает Пивень.

Однако Украина не сможет получить готовую вакцину сразу после того, как она поступит на мировой рынок.

"Пока не вакцинируется страна, которая придумает вакцину, Украина ее не увидит. Сегодня в США, где разрабатывают несколько препаратов, уже формируется порядок вакцинации и очереди в соответствии с общими рекомендациями ВОЗ. Первыми будут вакцинироваться медработники, далее – люди, которые находятся в зонах риска, различные службы помощи", – подытожила она.

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Как сообщал Главред, ранее Паскаль Осорио, глава фармкомпании AstraZeneca, задействованной в разработке вакцины от COVID-19 совместно с учеными Оксфордского университета, заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции может появиться уже к концу 2020 года. Стоимость препарата должна составить 2,5 евро (80 украинских гривен).

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