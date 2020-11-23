Когда Украина справится с атакой COVID-19: экс-замглавы Минздрава дала прогноз

Число заболевших коронавирусом будет только увеличиваться, прогнозирует Наталья Лисневская.
В Украине каждый день цифры заболеваемости коронавирусом будут только увеличиваться, заявила заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах Наталья Лисневская.
Этот вопрос не столько медицинский, сколько социальный, подчеркнула она в интервью Апострофу.
"Когда весной мы все узнали о коронавирусе, у нас был карантин, был абсолютный локдаун, мы все испугались. Мы все были послушными, выполняли очень много установок - мы выполняли все", - напомнила эксперт.
В то же время она отметила, что сейчас очень много людей упрощенно относятся к средствам индивидуальной защиты, поэтому заболеваемость COVID-19 будет расти. По ее мнению, переломить ситуацию может лишь изменение отношения самих людей к вопросу эпидемии.
"Мы будем видеть большие цифры до того момента, пока люди не поймут, что есть необходимость, и они должны куда-то пойти, что-то делать", - считает бывшая замглавы Минздрава.
При этом она призвала украинцев соблюдать меры безопасности, соблюдать дистанцию, носить маску.
"Кто бы что ни говорил, но она помогает. Когда наши мамы говорили надеть шапку, потому что в ней уши не промерзают. Так же с маской. Полностью она не защищает, но все равно уберегает", - добавила Лисневская.
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Ранее эксперт Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал о том, что в последние полтора месяца значительно увеличилось количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением COVID-19.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 10 тыс. 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли - 124 человека.
- Также за минувшие сутки госпитализированы - 1 тис.165 человек; летальных случаев - 124; выздоровели - 4 тыс. 143 человека; проведено тестирований за сутки - 28 тыс. 374 (в том числе методом ПЦР - 25 тыс. 253, методом ИФА - 3 тыс. 121).
- За все время пандемии в Украине заболели - 635 тыс. 689 человек; выздоровели - 291 тыс. 060 человек; летальных исходов - 11 тыс. 075; проведение ПЦР-тестирования - 4 млн 243 тыс. 600.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.