Когда Украина справится с атакой COVID-19: экс-замглавы Минздрава дала прогноз

Многие упрощенно относятся к средствам индивидуальной защиты, посетовала Наталья Лисневская / Фото Reuters

В Украине каждый день цифры заболеваемости коронавирусом будут только увеличиваться, заявила заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах Наталья Лисневская.

Этот вопрос не столько медицинский, сколько социальный, подчеркнула она в интервью Апострофу.

"Когда весной мы все узнали о коронавирусе, у нас был карантин, был абсолютный локдаун, мы все испугались. Мы все были послушными, выполняли очень много установок - мы выполняли все", - напомнила эксперт.

В то же время она отметила, что сейчас очень много людей упрощенно относятся к средствам индивидуальной защиты, поэтому заболеваемость COVID-19 будет расти. По ее мнению, переломить ситуацию может лишь изменение отношения самих людей к вопросу эпидемии.

"Мы будем видеть большие цифры до того момента, пока люди не поймут, что есть необходимость, и они должны куда-то пойти, что-то делать", - считает бывшая замглавы Минздрава.

При этом она призвала украинцев соблюдать меры безопасности, соблюдать дистанцию, носить маску.

"Кто бы что ни говорил, но она помогает. Когда наши мамы говорили надеть шапку, потому что в ней уши не промерзают. Так же с маской. Полностью она не защищает, но все равно уберегает", - добавила Лисневская.

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Ранее эксперт Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал о том, что в последние полтора месяца значительно увеличилось количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением COVID-19.

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