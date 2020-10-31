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Когда Украине грозит жесткий карантин: иммунолог назвал сроки

31 октября 2020, 13:40

В нашей стране не стоит привязываться к цифре выявленных инфицированных коронавирусом, считает врач.

Врач спрогнозировал, что в Украине в ноябре могут выявлять критическое количество больных COVID-19 – Карантин в Украине 2020
В Украине в ноябре могут выявлять критическое количество больных COVID-19, спрогнозировал врач / УНИАН

Врач-иммунолог Андрей Волянский считает, что уже в ноябре в Украине количество выявленных больных коронавирусом COVID-19 может достичь отметки, при которой стране грозит жесткий карантин 2020.

Не стоит привязываться к числу найденных инфицированных, поскольку эта цифра далека от реальной, рассказал медик в эфире телеканала Украина 24.

Собеседник добавил, что более объективным является другой показатель – количество смертей за сутки.

"Я думаю, что уже в ноябре это абсолютно вероятно (обнаружение в Украине за сутки 15 тысяч больных – Ред.), но я не хочу, чтобы мы привязывались к числу инфицированных, потому что эта цифра, она далека от реальной…", – заявил иммунолог.

  • Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что карантин в Украине может стать жестким, если в стране каждый день будут находить 15 тысяч новых больных коронавирусом.
  • Глава государства добавил, что при таком количестве новых инфицированных не будет хватать больничных коек и врачей.
  • В нашей стране 30 октября за сутки нашли 8 тысяч 752 инфицированных – это новый антирекорд. Ранее – 27 октября – COVID-19 убил рекордное количество заболевших – 165 человек.

Справка. В Украине с 11 марта ввели карантин для борьбы с распространением коронавируса, из-за которого в мире объявлена пандемия.

Сначала ограничительные меры были жесткими, а позже их смягчили. Кабмин решил, что карантин должен действовать до конца 2020-го.

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