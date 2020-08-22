Когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19 - прогноз инфекциониста

В Украине уже более 100 тысяч зараженных COVID-19 / УНИАН

Украина постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом, при этом самыми тяжелыми могут стать первые три недели сентября.

Об этом заявил врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Виталий Янченко в комментраии изданию Факты.

"Верхняя точка — первые три недели сентября. Дети пойдут в школу, и хотя они болеют легко, но с такой же легкостью и распространяют вирус. Это опасно для людей старшего возраста, а также тех, у кого низкий иммунитет", - отметил врач.

Янченко уточнил, что молодежь и люди среднего возраста, у которых крепкий иммунитет, болеют, может, и чаще, но умирают реже.

"Я недавно по Интернету консультировал группу туристов, которые в походе ночевали в одной палатке. Все пятеро заболели, но только у одного пациента держалась температура 39 градусов, а у остальных — 37,5—38,5", - рассказал инфекционист.

Кроме того врач объяснил, почему лечение пациентов с COVID-19 включает в себя антибиотики.

"Коронавирус довольно избирателен: он поражает не только легкие, как считалось вначале, но и сердце, нервную систему, почки. Кроме лекарств, подавляющих вирус, пациента нужно защитить от активации бактериальной флоры. Коронавирус губительно действует на защитные клетки — лимфоциты, и бактерии в это время атакуют", - объяснил врач.

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Коронавирус в Украине 21 августа

По состоянию на пятницу, 21 августа, в Украине зафиксированы 100 643 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 20 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 106.

Жертвами COVID-19 стали 2 207 человек (+23 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 51 078 человек (+637 за сутки).