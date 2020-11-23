Когда в Украине введут локдаун: в Слуге народа назвали лучшее время

В Украине нужно вводить жесткий карантин уже в ближайшие недели, считает Елена Мошенец.
Народный депутат от партии Слуга народа Елена Мошенец прокомментировала результаты карантина выходного дня.
Ужесточение карантина необходимо вводить как можно ранее, иначе медицинская система страны просто не справится с наплывом пациентов, подчеркнула она в эфире канала Украина 24.
Нардеп считает, что жёсткий локдаун в Украине нужно вводить уже в ближайшие недели, чтобы к новогодним праздникам ослабить карантин.
Говоря о то, стоит ли вводить полный локдаун, если больных станет больше, Мошенец ответила: "Да, нужно будет вводить, поскольку, во-первых, не будет врачей, которые будут способны такое количество больных лечить. Во-вторых, не будет кому работать, потому что болеют те люди, которые работают."
По ее мнению, чем скорее будет принято соответствующее решение, тем будет лучше.
"Чтобы в новогодние праздники обеспечить для людей, для сферы обслуживания хотя бы какие-то условия для того, чтобы они могли поработать. То есть лучше, чтобы это произошло в ближайшие недели, чтобы к Новому году можно было более или менее сделать смягчение", - добавила Мошенец.
Читайте такжеКарантин выходного дня не сработал: в Слуге народа заговорили о локдауне
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. По его словам, необходимо сделать все, чтобы избежать полного локдауна.
Читайте такжеЖесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датам
Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.