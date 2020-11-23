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Когда в Украине введут локдаун: в Слуге народа назвали лучшее время

23 ноября 2020, 16:25

В Украине нужно вводить жесткий карантин уже в ближайшие недели, считает Елена Мошенец.

Каранти
В Украине могут усилить карантин / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Елена Мошенец прокомментировала результаты карантина выходного дня.

Ужесточение карантина необходимо вводить как можно ранее, иначе медицинская система страны просто не справится с наплывом пациентов, подчеркнула она в эфире канала Украина 24.

Нардеп считает, что жёсткий локдаун в Украине нужно вводить уже в ближайшие недели, чтобы к новогодним праздникам ослабить карантин.

Говоря о то, стоит ли вводить полный локдаун, если больных станет больше, Мошенец ответила: "Да, нужно будет вводить, поскольку, во-первых, не будет врачей, которые будут способны такое количество больных лечить. Во-вторых, не будет кому работать, потому что болеют те люди, которые работают."

По ее мнению, чем скорее будет принято соответствующее решение, тем будет лучше.

"Чтобы в новогодние праздники обеспечить для людей, для сферы обслуживания хотя бы какие-то условия для того, чтобы они могли поработать. То есть лучше, чтобы это произошло в ближайшие недели, чтобы к Новому году можно было более или менее сделать смягчение", - добавила Мошенец.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. По его словам, необходимо сделать все, чтобы избежать полного локдауна.

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Карантин выходного дня в Украине:

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