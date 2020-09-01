Когда вакцина от COVID-19 появится в Украине: Ляшко назвал примерные сроки

Виктор Ляшко / segodnya.ua

Вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине в марте 2021 года. И это оптимистический прогноз.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире UA: Первый.

"Мои оптимистические прогнозы: для массового использования это (появление вакцины, ред.) будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и будет доказана безопасность и эффективность", - отметил Ляшко.

Он уточнил, что сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин, все - уже на третьей стадии.

Ляшко добавил, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения – их хватит на 8 миллионов человек.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина записана во все очереди по приобретению вакцины от коронавиурса. Но пока определенности в этом вопросе нет.

"Мы записаны во все очереди, но пока это все слова, разработки, обещания. Поэтому я еще раз прошу серьезно к этому (пандемии коронавируса, - ред.) относиться. Расстояние, маска...", - отметил президент.

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Как сообщал Главред, 11 августа президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от COVID-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.

Позже западные ученые выразили опасение, что российская вакцина от COVID может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.

31 августа стало известно, что отгружать крупные партии российской вакцины от китайского коронавируса Covid-19 начнут в сентябре 2020 года. Вакцинация против гриппа и коронавирусной инфекции может начаться в ноябре-декабре.