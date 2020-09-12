Когда вернется нормальная жизнь после пандемии: главный инфекционист США дал прогноз

Большая часть населения будет привита и защищена от Covid-19 не раньше середины-конца 2021 года.
США продолжают лидировать в мире по числу зараженных коронавирусом в мире. По состоянию на 12 сентября в Штатах обнаружили почти 6,5 миллиона инфицированных Covid-19.
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телеканалу MSNBC рассказал, когда страна вернется к нормальной жизни после эпидемии коронавируса и когда начнется вакцинация населения против Covid-19.
По словам главного инфекциониста США, вакцина против коронавируса появится в США в конце этого - начале следующего года.
"Но если говорить о времени, когда будет запущена вакцинация по всей стране, когда большая часть населения, или даже больше, будет привита и защищена, - это вряд ли произойдет раньше середины - конца 2021", - сказал Фаучи.
"Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню жизни, это будет намного позже наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к концу 2021", - уточнил он.
Коронавирус в США
Как свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на субботу, 12 сентября, в США были обнаружены 6 445 288 зараженных коронавирусом. При этом 193 016 человек стали жертвами болезни.
Вакцина против коронавируса - что было ранее:
- Ранее Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская вакцина от коронавируса появится к концу года.
- Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. При этом в стране уже разрешили делать прививки людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований. Эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.
- Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала, что клиническое исследование препарата компании AstraZeneca приостановили в связи с тем, что у одного из участников возникло серьезное воспалительное поражение спинного мозга - острый поперечный миелит.