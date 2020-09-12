Когда вернется нормальная жизнь после пандемии: главный инфекционист США дал прогноз

Вакцина против коронавируса появится в США в конце 2020 - начале 2021 года / pixabay.com

США продолжают лидировать в мире по числу зараженных коронавирусом в мире. По состоянию на 12 сентября в Штатах обнаружили почти 6,5 миллиона инфицированных Covid-19.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телеканалу MSNBC рассказал, когда страна вернется к нормальной жизни после эпидемии коронавируса и когда начнется вакцинация населения против Covid-19.

По словам главного инфекциониста США, вакцина против коронавируса появится в США в конце этого - начале следующего года.

"Но если говорить о времени, когда будет запущена вакцинация по всей стране, когда большая часть населения, или даже больше, будет привита и защищена, - это вряд ли произойдет раньше середины - конца 2021", - сказал Фаучи.

"Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню жизни, это будет намного позже наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к концу 2021", - уточнил он.

Коронавирус в США

Как свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на субботу, 12 сентября, в США были обнаружены 6 445 288 зараженных коронавирусом. При этом 193 016 человек стали жертвами болезни.

Сколько больных коронавирусом в США 12 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Вакцина против коронавируса - что было ранее: