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Когда закончится эпидемия COVID-19 в Украине: врачи озвучили прогнозы

25 ноября 2020, 07:59

Нас ждут еще несколько непростых лет.

Коронавирус
Судьбу украинцев в условиях эпидемии COVID-19 решит один важный фактор / Фото Reuters

Коронавирус в Украине заразил более 600 тысяч человек, при этом каждый день фиксируются тысячи новых случаев инфицирования. Эпидемиологи озвучили свои прогнозы, когда ждать окончания эпидемии COVID-19 в нашей стране.

В частности, директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что эпидемия коронавируса может пойти на спад только после того, как начнется вакцинация против COVID-19, передает РБК Украина.

По его словам, в Украине вакцинация стартует примерно в середине следующего года, а закончится - в конце.

"Думаю, что вакцины заработают, и в конце концов вирусная инфекция пойдет на спад начиная с 2022 года", - заявил Комиссаренко.

В свою очередь, врач-эпидемиолог, глава ОО Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин отметил, что при самом благоприятном исходе заболеваемость COVID-19 пойдет на спад к июню 2022 года.

По словам эпидемиолога, без вакцинации коллективный иммунитет не возникнет, поскольку у переболевших коронавирусом антитела пропадают через 2-3 месяца, а значит, они снова могут заболеть.

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Вакцина против коронавируса - новости:

  • По словам врачей, коронавирус SARS-CoV-2 достаточно быстро мутирует, и это усложняет задачу с вакцинацией. Не исключено, что придется создавать новые вакцины против штаммов, которые будут циркулировать.
  • Уже до конца 2021 года всех украинцев могут провакцинировать от коронавируса. Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.
  • Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.

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