Когда закончится эпидемия COVID-19 в Украине: врачи озвучили прогнозы

Судьбу украинцев в условиях эпидемии COVID-19 решит один важный фактор / Фото Reuters

Коронавирус в Украине заразил более 600 тысяч человек, при этом каждый день фиксируются тысячи новых случаев инфицирования. Эпидемиологи озвучили свои прогнозы, когда ждать окончания эпидемии COVID-19 в нашей стране.

В частности, директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что эпидемия коронавируса может пойти на спад только после того, как начнется вакцинация против COVID-19, передает РБК Украина.

По его словам, в Украине вакцинация стартует примерно в середине следующего года, а закончится - в конце.

"Думаю, что вакцины заработают, и в конце концов вирусная инфекция пойдет на спад начиная с 2022 года", - заявил Комиссаренко.

В свою очередь, врач-эпидемиолог, глава ОО Инфекционный контроль в Украине Андрей Александрин отметил, что при самом благоприятном исходе заболеваемость COVID-19 пойдет на спад к июню 2022 года.

По словам эпидемиолога, без вакцинации коллективный иммунитет не возникнет, поскольку у переболевших коронавирусом антитела пропадают через 2-3 месяца, а значит, они снова могут заболеть.

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