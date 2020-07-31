Когда закончится карантин из-за COVID-19: врач дал неутешительный прогноз

Коронавирус не станет сезонным заболеванием / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус COVID-19, который по состоянию на 31 июля заразил более 17,2 миллиона людей во всем мире, вряд ли станет сезонным заболеванием.

Такое мнение высказал врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"(…) на самом деле были очень большие надежды, что вирус приобретет признаки сезонного заболевания, как это происходит с гриппом или другими респираторными заболеваниями. Но примеры, которые сейчас есть и в Северном, и в Южном полушариях, говорят о том, что вирус, наверное, не будет сезонным заболеванием", - сказал он.

Курпита добавил, что коронавирус будет постоянно присутствовать в обществе до тех пор, пока не переболеет достаточное количество людей, чтобы сформировать коллективный иммунитет, или пока не будет создана вакцина.

Также врач считает, что по оптимистичному прогнозу карантин из-за COVID-19 продлится в течение всего 2021 года, поскольку за это время значительное количество населения не переболеет и не будет вакцины в большом доступе.

Читайте такжеВ США рассчитали стоимость одной дозы вакцины от COVID-19Как сообщал Главред, ранее ученый из Швейцарии сделал неожиданное заявление о COVID-19. По его словам, коронавирус 2020 – это обычное сезонное заболевание, а его бессимптомных носителей не существует.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее заявил, что Украина получила первое коммерческое предложение из Японии о продаже вероятной вакцины от китайского коронавируса COVID-19.