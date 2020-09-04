УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Когда закончится эпидемия COVID-19 и карантин: врач дал прогноз

4 сентября 2020, 06:01

Вирус никуда не денется, считает Евгений Дубровский.

Киев,карантин
Коронавирус заразил более 128 тысяч украинцев / УНИАН

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский высказал свое мнение, когда закончится эпидемия коронавируса и можно будет вернуться к нормальной жизни без карантина.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Медики не любят делать прогнозы. Очень много переменных влияет на развитие того или иного процесса. Социальное поведение, адекватные меры профилактики, понимание и отношение каждого к ситуации повлияют на дальнейшее развитие событий", - отметил эксперт.

При этом врач предупредил - вирус никуда не денется, по крайней мере, в этом и следующем году.

"Часть населения переболеет, другая получит иммунитет иным образом и будет неуязвимой к COVID-19. Скорее всего, этот новый коронавирус станет таким же сезонным заболеванием, как и другие ОРВИ. Вирус должен мутировать, стать еще менее опасным. Но посмотрим. Надеемся на хороший прогноз", - резюмировал Дубровский.

Читайте такжеПродление карантина в Украине: Шмыгаль сделал заявление о новой волне COVID-19

Как сообщал Главред, по состоянию 3 сентября в Украине были зафиксированы уже более 128 тысяч случаев заражения китайским коронавирусом. По данным СНБО, болеют почти 66 тысяч украинцев. Жертвами COVID-19 стали 2 710 человек.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал три главных симптома коронавируса. Речь идет о лихорадке, сухом кашле и затрудненном дыхании.

Тем временем ученые заявили о новом симптоме COVID-19, который может быть ключевым. Речь идет о боли в животе.

коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине новости Украины карантин Карантин в Киеве иммунитет
Сейчас вы просматриваете новость «Когда закончится эпидемия COVID-19 и карантин: врач дал прогноз». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:06
Сколько будет стоить доллар в 2021 году: в Минэкономики дали прогноз
06:55
Абхазия на стероидах: какой сценарий Кремль готовит Беларуси мнение
06:35
С Днем предпринимателя 2020: поздравления и открытки на вес золота Фото
06:01
Когда закончится эпидемия COVID-19 и карантин: врач дал прогноз Видео
05:34
Календарь магнитных бурь на сентябрь 2020 – когда вопьются в голову Видео
05:10
Девальвация неминуема: появился неожиданный прогноз курса доллара до конца года
04:41
Астролог предупредил, кому грозит несчастье Видео
03:53
"Лукашенко загнан в угол": Беларусь на пороге аннексии – эксперт Видео
03:15
Разрушители мифов: топ-3 самых дурацких заблуждений об оральном сексе
02:22
На Прикарпатье подросток убил дедушку и пытался убить бабушку
01:35
Исследователи рассказали, какое масло полезно для давление и сердца
01:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 сентября: кто будет "наказан" за беспечность Видео
00:20
Лечение коронавируса: врач озвучил сроки выздоровления Видео
03 сентября, четверг
23:59
Шмыгаль прокомментировал стипендию для Зеленского-старшего
23:43
Стало известно, когда школы могут перевести на онлайн-обучение Видео
23:41
Лига Наций: Украина дома минимально обыграла Швейцарию Фото Видео
23:19
"Полуколониальный статус": политолог пояснил "пленки Деркача" с разговором Порошенко и Байдена Видео
22:58
Коронавирус в Украине установил антирекорд по числу жертв за сутки Видео
22:48
Коронавирус и школа: инфекционист сказал, как защитить детей Видео
22:28
Транспортники Киева ошарашили убытками времен жесткого карантина
22:25
Зюганов назвал сволочами тех, кого Гитлер сжигал в печах Видео
22:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 сентября: кому грозит тяжелая зависимость Видео
21:58
Аномальная жара: лето в Киеве побило все рекорды Видео
21:57
Ефремов посвятил стих погибшему в пьяном ДТП Захарову Видео
21:28
В Харьковской области объявили режим ЧС
21:12
Стало известно о жертве пожара в киевской 25-этажке на Сикорского Видео
21:04
Германия жестко ответила на обвинения Лукашенко из-за отравления Навального Видео
20:42
В Одессе суд наложил арест на затонувший танкер Delfi
20:34
Подают воду два раза в день: в Крыму усиливается засуха Видео
20:31
Ученые выяснили, как ведет себя коронавирус в разное время года
20:15
В Нацбанке рассказали, рванут ли вверх цены после повышения "минималки"
19:59
Жители Торецка сидят без света - выяснилась причина
19:41
Под Харьковом пьяный сотрудник СБУ стрелял в кафе из боевого оружия Фото
19:31
В Украине обновили зоны карантина - список
19:25
Ремдесивир: что известно о лекарстве, которым украинцев будут лечить от COVID-19
19:04
Верещук пояснила, зачем летала с зонтом над мостом в Киеве Видео
18:58
Отравление Навального: в ЕС назвали главное условие санкций против России
18:57
"Пособник российских захватчиков": Лукашенко "кинули" на Миротворец
18:10
Человек вылез на кондиционер: в Киеве горит 25-этажный дом Видео
18:00
"Не ищите врагов там, где их нет": Киев жестко ответил Лукашенко
17:56
Тошнота является признаком смертельного заболевания - медики Видео
17:36
Зачем нужно снимать обувь перед входом Видео
17:27
Кипр препятствует принятию санкций ЕС за Керченский мост
17:25
"Не мог быть отравлен Новичком": омские врачи опровергли заявление коллег из ФРГ
17:24
"Готовы к жестким шагам": Кулеба обвинил Минск в "недружественных действиях" Видео
17:08
Новые санкции заставят россиян жить за доллар в день мнение
17:06
Пиелонефрит: симптомы, причины и факторы риска Видео
17:05
Лечение пациентов с COVID-19: Степанов рассказал, какой препарат закупят Видео
16:51
Экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос без лифчика показала похудевшее после беременности тело
16:27
"И при Порошенко такое было": отец Зеленского ответил на предложении о стипендии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять