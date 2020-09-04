Когда закончится эпидемия COVID-19 и карантин: врач дал прогноз

Коронавирус заразил более 128 тысяч украинцев / УНИАН

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский высказал свое мнение, когда закончится эпидемия коронавируса и можно будет вернуться к нормальной жизни без карантина.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Медики не любят делать прогнозы. Очень много переменных влияет на развитие того или иного процесса. Социальное поведение, адекватные меры профилактики, понимание и отношение каждого к ситуации повлияют на дальнейшее развитие событий", - отметил эксперт.

При этом врач предупредил - вирус никуда не денется, по крайней мере, в этом и следующем году.

"Часть населения переболеет, другая получит иммунитет иным образом и будет неуязвимой к COVID-19. Скорее всего, этот новый коронавирус станет таким же сезонным заболеванием, как и другие ОРВИ. Вирус должен мутировать, стать еще менее опасным. Но посмотрим. Надеемся на хороший прогноз", - резюмировал Дубровский.

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Как сообщал Главред, по состоянию 3 сентября в Украине были зафиксированы уже более 128 тысяч случаев заражения китайским коронавирусом. По данным СНБО, болеют почти 66 тысяч украинцев. Жертвами COVID-19 стали 2 710 человек.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал три главных симптома коронавируса. Речь идет о лихорадке, сухом кашле и затрудненном дыхании.

Тем временем ученые заявили о новом симптоме COVID-19, который может быть ключевым. Речь идет о боли в животе.