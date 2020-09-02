Когда закончится пандемия COVID-19 и карантин: врач сделал позитивный прогноз

Люди должны соблюдать профилактические меры - врач / УНИАН

Успех человечества в борьбе с коронавирусной инфекцией зависит от множества факторов и ответственного отношения к карантинным мероприятиям. Со временем вирус превратится в сезонную болезнь, а люди получат иммунитет от COVID-19.

Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в интервью ТСН.

По его словам, коронавирус еще будет циркулировать в 2020 и 2021 году, однако успех в преодолении вирусной инфекции будет зависеть от того, как люди будут относиться к пандемии.

"Но вирус никуда не денется. По крайней мере, в этом и следующем году. Часть населения переболеет, другая получит иммунитет иным образом и будет неуязвимой к COVID-19", - считает доктор.

Также он добавил, что уже спустя некоторое время вирус станет сезонным, а при условии мутации уровень его опасности должен снизиться.Читайте такжеКак распознать коронавирус: в Минздраве назвали три главных симптома

"Скорее всего, этот новый коронавирус станет таким же сезонным заболеванием, как и другие ОРВИ. Вирус должен мутировать, стать еще менее опасным. Но посмотрим. Надеемся на хороший прогноз", - подчеркнул Дубровский.

Напомним, по состоянию на среду, 2 сентября, в Украине зафиксировано 125 798 прецедентов заражения COVID-19. За последние 24 часа был установлен новый антирекорд – коронавирус диагностировали у 2495 человек.