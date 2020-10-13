Когда закончится пандемия коронавируса: Комаровский озвучил новый прогноз

Комаровский рассказал, когда сформируется коллективный иммунитет против Covid-19/ УНИАН

Известный доктор Евгений Комаровский озвучил примерные сроки окончания пандемии коронавируса, который заразил более 37,4 миллиона людей во всем мире, 265 тысяч из которых – жители Украины.

По прогнозу врача, опубликованному на его сайте, победить болезнь удастся, когда переболеют более 60% людей либо когда мы получим недорогую безопасную вакцину.

"Ключевое слово здесь "недорогая" (…) По моим расчетам, если будет эффективная вакцина, то это все закончится к концу 2022 года. А если не будет, то, скорее всего, тоже закончится к концу 2022 года", - отметил Комаровский.

Он считает, что если его прогноз сбудется, то к этому времени сформируется коллективный иммунитет, а коронавирус станет тем заболеванием, к которому мы будем относиться точно так же, как к гриппу.

"Он (коронавирус, - ред.) будет к нам приходить, вызывать локальные вспышки, косить свою жатву из жертв. Скорее всего, именно так и произойдет", - заявил врач.

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