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Когда закончится пандемия коронавируса: Комаровский озвучил новый прогноз

13 октября 2020, 05:36

Covid-19 станет тем заболеванием, к которому мы будет относиться точно так же, как к гриппу.

Комаровский
Комаровский рассказал, когда сформируется коллективный иммунитет против Covid-19/ УНИАН

Известный доктор Евгений Комаровский озвучил примерные сроки окончания пандемии коронавируса, который заразил более 37,4 миллиона людей во всем мире, 265 тысяч из которых – жители Украины.

По прогнозу врача, опубликованному на его сайте, победить болезнь удастся, когда переболеют более 60% людей либо когда мы получим недорогую безопасную вакцину.

"Ключевое слово здесь "недорогая" (…) По моим расчетам, если будет эффективная вакцина, то это все закончится к концу 2022 года. А если не будет, то, скорее всего, тоже закончится к концу 2022 года", - отметил Комаровский.

Он считает, что если его прогноз сбудется, то к этому времени сформируется коллективный иммунитет, а коронавирус станет тем заболеванием, к которому мы будем относиться точно так же, как к гриппу.

"Он (коронавирус, - ред.) будет к нам приходить, вызывать локальные вспышки, косить свою жатву из жертв. Скорее всего, именно так и произойдет", - заявил врач.

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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Украина выпала из Топ-10 мировых антилидеров по распространению Covid-19, но осталась в десятке антирейтинга среди европейских стран.
  • По состоянию на понедельник, 12 октября, Covid-19 заразил 265 454 украинца. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 420.
  • Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре месяце заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.
  • Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.

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