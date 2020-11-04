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Когда закончится пандемия коронавируса: ученый дал прогноз

4 ноября 2020, 08:14

"Подобия нормальности"стоит ждать не раньше лета 2021 года.

коронавирус
Коронавирус заразил во всем мире более 47 миллионов человек/ Фото pixabay.com

Профессор Ливерпульского университета Джулиан Гискокс спрогнозировал, когда мир может вернуться к "подобию нормальности" после пандемии коронавируса.

По его словам, это произойдет не раньше лета 2021 года, передает ВВС.

При этом к состоянию 2019 года мы не вернемся еще на протяжении пяти лет.

"Мы можем вернуться к некоторому подобию нормальности к лету следующего года. Но мы не вернемся к состоянию 2019 года еще в течение пяти лет", – считает Гискос.

При этом некоторые ученые считают, что для того, чтобы разобраться с вирусом, наш образ жизни, возможно, придется изменить навсегда.

Коронавирус в мире – статистика 4 ноября

По состоянию на утро среды коронавирус в мире заразил уже 47 405 395 жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки был поставлен 535 001 новый диагноз COVID-19.

Жертвами болезни стали 1 213 735 пациентов (+7 554 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Коронавирус в мире - статистика 4 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине и мире - последние новости

  • Врач-иммунолог Алла Волоха назвала реальное число больных коронавирусом в Украине. По ее словам, зараженных коронавирусом около миллиона человек.
  • Официальная статистика свидетельствует, что по состоянию на вторник, 3 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 411 тысяч 93 человека. Коронавирус заразил за сутки еще + 8899 человек. Это новый суточный антирекорд заражений.
  • В Киеве за сутки нашли рекордное число новых больных COVID-19, а именно - 789 новых случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на утро вторника, 3 ноября. В общем, в столице уже 39 534 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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