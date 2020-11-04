Когда закончится пандемия коронавируса: ученый дал прогноз

Коронавирус заразил во всем мире более 47 миллионов человек/ Фото pixabay.com

Профессор Ливерпульского университета Джулиан Гискокс спрогнозировал, когда мир может вернуться к "подобию нормальности" после пандемии коронавируса.

По его словам, это произойдет не раньше лета 2021 года, передает ВВС.

При этом к состоянию 2019 года мы не вернемся еще на протяжении пяти лет.

"Мы можем вернуться к некоторому подобию нормальности к лету следующего года. Но мы не вернемся к состоянию 2019 года еще в течение пяти лет", – считает Гискос.

При этом некоторые ученые считают, что для того, чтобы разобраться с вирусом, наш образ жизни, возможно, придется изменить навсегда.

Коронавирус в мире – статистика 4 ноября

По состоянию на утро среды коронавирус в мире заразил уже 47 405 395 жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки был поставлен 535 001 новый диагноз COVID-19.

Жертвами болезни стали 1 213 735 пациентов (+7 554 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Коронавирус в мире - статистика 4 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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