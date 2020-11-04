Когда закончится пандемия коронавируса: ученый дал прогноз

"Подобия нормальности"стоит ждать не раньше лета 2021 года.
Профессор Ливерпульского университета Джулиан Гискокс спрогнозировал, когда мир может вернуться к "подобию нормальности" после пандемии коронавируса.
По его словам, это произойдет не раньше лета 2021 года, передает ВВС.
При этом к состоянию 2019 года мы не вернемся еще на протяжении пяти лет.
"Мы можем вернуться к некоторому подобию нормальности к лету следующего года. Но мы не вернемся к состоянию 2019 года еще в течение пяти лет", – считает Гискос.
При этом некоторые ученые считают, что для того, чтобы разобраться с вирусом, наш образ жизни, возможно, придется изменить навсегда.
Коронавирус в мире – статистика 4 ноября
По состоянию на утро среды коронавирус в мире заразил уже 47 405 395 жителей планеты.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки был поставлен 535 001 новый диагноз COVID-19.
Жертвами болезни стали 1 213 735 пациентов (+7 554 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
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