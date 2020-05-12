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Когда ждать открытия метро в Украине: Шмыгаль дал прогноз

12 мая 2020, 11:48

Пока что речь о запуске метро и междугороднего сообщения не идет.

Киев, метро
Метро может стать катализатором распространения заболевания/ УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что метро и междугородний транспорт могут быть запущены в работу еще до середины лета.  Однако когда именно это произойдет, пока что спрогнозировать сложно.

По словам главы Кабмина, в Украине пока что ежедневно фиксируется большое число случаев заражение коронавирусом. Именно поэтому пока что речь о запуске метро и междугороднего сообщения не идет.

"Метро и междугородний транспорт - это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей собираются в вагонах - очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения заболевания", - сказал Шмыгаль 12 мая в эфире программы "Сніданок з 1+1".

При этом городской общественный транспорт работает, и в сотрудничестве с мэрами даже увеличено его количество.

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Как сообщал Главред, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что метро запустят только тогда, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

Сколько больных коронавирусом в Украине 12 мая

По состоянию на утро вторника, 12 мая, в Украине подтверждены 16 023 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. Болезнь подтверждена у 1105 детей и 3114 медиков. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

В течение суток было получено +375 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек (+17 за сутки), из них 23 - медработники. Вылечились от коронавируса 3 373 (+85 за сутки).

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