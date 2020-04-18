Когда ждать пика заболеваний COVID-19 в Украине: ученые дали прогноз

Коронавирус продолжит атаковать Украину / Фото pixabay.com

В Национальной академии наук спрогнозировали, как в течение ближайшего месяца будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине. В частности, эксперты подсчитали, когда ждать пика новых заболеваний.

Согласно выводам ученых, пик новых случаев коронавируса в нашей стране за день должен приходиться на 2-5 мая, а пика летальных исходов от COVID-19 стоит ожидать 3-8 мая.

После достижения пика заболеваемости снижение количества заражений будет наблюдаться до конца мая 2020 года в среднем до 400 случаев в день (диапазон прогнозируемых значений 200-700).

После достижения пика летальности снижение количества новых смертей будет происходить до конца мая 2020 года до среднего значения 20 случаев, прогнозируют в НАН. По прогнозу, диапазон прогнозируемых значений будет колебаться от 12 до 37 случаев.

Ученые отмечают, что статистика коронавируса не может рассматриваться как абсолютно достоверная. Поэтому моделирования могут быть только приближенными к реальной картине, и это при условии постоянства действия определенных параметров при прогнозировании.

"Прогноз должен периодически пересматриваться во времени с учетом новых факторов влияния. Целесообразным является усиление выявления бессимптомных форм и больных с легким течением COVID-19 путем расширения тестирования ПЦР, ИФА", - заявили в НАН.

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 17 апреля, в Украине были подтверждены 4662 случая COVID-19. В течение 16 апреля получено +501 уведомление о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, в том числе 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).

В общем, 246 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.