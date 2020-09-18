Количество заболевших коронавирусом в мире: пересечена "красная линия"

Коронавирус в мире нашли у более 30 млн человек / Reuters

В мире по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, коронавирус Covid-19 пересек очередную "красную линию".

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 30 млн человек, говорится на сайте университета Джонса Хопкинса.

По его данным, число жертв Covid-19 приближается к психологической отметке в 100 тысяч человек – скончались 944 тысячи 887 человек.

В то же время вирус побороли уже 20 млн 432 тысячи 852 человека.

Страны, в которых нашли больше всего инфицированных коронавирусом:

США – 6 млн 674 тысячи 411 заболевших;

Индия – 5 млн 118 тысяч 253 инфицированных;

Бразилия – 4 млн 455 тысяч 386 заболевших.

Коронавирус в мире нашли у более 30 млн человек / Скриншот с gisanddata.maps.arcgis.com