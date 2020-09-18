Количество заболевших коронавирусом в мире: пересечена "красная линия"

Число жертв вируса приближается к новой психологической отметке.
В мире по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, коронавирус Covid-19 пересек очередную "красную линию".
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 30 млн человек, говорится на сайте университета Джонса Хопкинса.
По его данным, число жертв Covid-19 приближается к психологической отметке в 100 тысяч человек – скончались 944 тысячи 887 человек.
В то же время вирус побороли уже 20 млн 432 тысячи 852 человека.
Страны, в которых нашли больше всего инфицированных коронавирусом:
- США – 6 млн 674 тысячи 411 заболевших;
- Индия – 5 млн 118 тысяч 253 инфицированных;
- Бразилия – 4 млн 455 тысяч 386 заболевших.
- Напомним, из-за коронавируса в марте была объявлена пандемия.
- После начала пандемии в ряде государств мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение. Началась работа над созданием вакцины от Covid-19.
Автор: Екатерина Присяжнюк