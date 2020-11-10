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Коллапс близко: заполненность коронавирусных коек в 10 областях превысила 70%

10 ноября 2020, 11:29

Это на две области больше, чем было сутки назад.

Коронавирус в Украине - в 10 областях больницы заполнены более чем на 70%
Коронавирус в Украине: в 10 областях больницы заполнены более чем на 70% / Reuters

Коронавирус в Украине хоть и чуток отступил от рекордных показателей статистики в плане количества больных – зато нагрузка на больницы демонстрирует, что система на пределе. Так, больничный фонд под пациентов с COVID-19 в десяти областях используется уже более чем на 70%.

Это на две области больше по сравнению с прошлыми сутками. Сегодня этот список пополнили Киевская и Закарпатская области.

Средний показатель по Украине – 63,8% коек. В частности, в Киеве заняты 60% коронавирусных кроватей.

Всего по стране заняты уже 45 361 больничная койка для тех, кто страдает от коронавируса.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, самая большая нагрузка на коронавирсуные больницы наблюдается в следующих регионах:

  • Полтавская область – 85,2%;
  • Одесская – 80,8;
  • Ровненская – 79,4%;
  • Черниговская – 73,9%;
  • Донецкая – 73,1%;
  • Запорожская – 72,1%;
  • Винницкая – 71,6%;
  • Киевская – 71,2%;
  • Сумская – 71%;
  • Закарпатская – 70,6%.

Также в Украине наблюдается рост показателя заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 9 ноября, это 324,5 при норме в 40. Самая плохая ситуация фиксируется в Черновицкой области, где этот показатель достиг 635,5. В Киеве он составляет 363,6.

Коронавирус в Украине: последние новости

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