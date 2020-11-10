Коллапс близко: заполненность коронавирусных коек в 10 областях превысила 70%

Это на две области больше, чем было сутки назад.
Коронавирус в Украине хоть и чуток отступил от рекордных показателей статистики в плане количества больных – зато нагрузка на больницы демонстрирует, что система на пределе. Так, больничный фонд под пациентов с COVID-19 в десяти областях используется уже более чем на 70%.
Это на две области больше по сравнению с прошлыми сутками. Сегодня этот список пополнили Киевская и Закарпатская области.
Средний показатель по Украине – 63,8% коек. В частности, в Киеве заняты 60% коронавирусных кроватей.
Всего по стране заняты уже 45 361 больничная койка для тех, кто страдает от коронавируса.
Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, самая большая нагрузка на коронавирсуные больницы наблюдается в следующих регионах:
- Полтавская область – 85,2%;
- Одесская – 80,8;
- Ровненская – 79,4%;
- Черниговская – 73,9%;
- Донецкая – 73,1%;
- Запорожская – 72,1%;
- Винницкая – 71,6%;
- Киевская – 71,2%;
- Сумская – 71%;
- Закарпатская – 70,6%.
Также в Украине наблюдается рост показателя заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 9 ноября, это 324,5 при норме в 40. Самая плохая ситуация фиксируется в Черновицкой области, где этот показатель достиг 635,5. В Киеве он составляет 363,6.
Коронавирус в Украине: последние новости
- 9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи со стремительным распространением коронавируса в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня в Украине продлится несколько недель.
- Также в Украине вводят второй этап реагирования на COVID-19, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.