Коллапс близко: заполненность коронавирусных коек в 10 областях превысила 70%

Коронавирус в Украине: в 10 областях больницы заполнены более чем на 70% / Reuters

Коронавирус в Украине хоть и чуток отступил от рекордных показателей статистики в плане количества больных – зато нагрузка на больницы демонстрирует, что система на пределе. Так, больничный фонд под пациентов с COVID-19 в десяти областях используется уже более чем на 70%.

Это на две области больше по сравнению с прошлыми сутками. Сегодня этот список пополнили Киевская и Закарпатская области.

Средний показатель по Украине – 63,8% коек. В частности, в Киеве заняты 60% коронавирусных кроватей.

Всего по стране заняты уже 45 361 больничная койка для тех, кто страдает от коронавируса.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, самая большая нагрузка на коронавирсуные больницы наблюдается в следующих регионах:

Полтавская область – 85,2%;

Одесская – 80,8;

Ровненская – 79,4%;

Черниговская – 73,9%;

Донецкая – 73,1%;

Запорожская – 72,1%;

Винницкая – 71,6%;

Киевская – 71,2%;

Сумская – 71%;

Закарпатская – 70,6%.

Также в Украине наблюдается рост показателя заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 9 ноября, это 324,5 при норме в 40. Самая плохая ситуация фиксируется в Черновицкой области, где этот показатель достиг 635,5. В Киеве он составляет 363,6.

Коронавирус в Украине: последние новости