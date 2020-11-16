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Коллапс с COVID-19: эксперт объяснила безальтернативность жесткого локдауна

16 ноября 2020, 13:29

На коллективный иммунитет надежда слабая, считает Ольга Голубовская.

коронавирус
Эпидемию уже не остановить, считает Ольга Голубовская / Фото Reuters

Коллективный иммунитет не окажет решающего воздействия на борьбу с коронавирусом.

Об этом завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская заявила в интервью изданию Ваше здоров'я.

"Нет, на него (коллективный иммунитет, - ред.) надежда слабая. К тому же мы наблюдаем повторные случаи заболевания (обычно у людей, которые первый раз болели в легкой форме). Пока они единичны, но прошло не так много времени и сложный период у нас еще впереди. Больше можно надеяться на то, что вирус несколько ослабнет хотя бы через год-полтора и станет пятым в группе коронавирусов, с которыми человечество уживается более или менее мирно. А пока нужно максимально избегать встречи с ним", - сообщила она.

По словам Голубовской, "со стремительным развитием эпидемии уже ничего сделать не удастся, разорвать цепь сможет только жесткий локдаун".

"Враг уже даже не у ворот, потому что мы их давно сломали, разрушив государственную систему эпиднадзора и защиты от инфекций. Поэтому в начале эпидемии не нашлось специалистов, которые бы грамотно и четко спланировали мероприятия противодействия, в том числе разграничение потоков населения (именно благодаря этому ликвидировали SARS-CoV-1) и другие ограничения для различных вариантов прогнозируемого роста заболеваемости. Те же, кто не хочет портить политический имидж в глазах избирателей и выступает против жестких ограничений, очевидно рассчитывают на то, что мы достигнем точки невозврата и люди сами спрячутся по домам", - подчеркнула медик.

Читайте также"Никаких коек не хватит": эксперт дала мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19В то же время она выразила убеждение, что в контексте борьбы с эпидемией последнее слово должно быть за государством, которое должно принимать адекватные и действенные решения.

"Потому растущее число тяжелых больных также нанесет ущерб экономике из-за непомерных расходы на их лечение. А кадровых ресурсов для этого вообще может не хватить. Локдаун поможет сдержать коллапс", - добавила Голубовская.

Коронавирус в Украине:

  • 9 тыс. 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 ноября.
  • В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек.
  • Летальных случаев - 94, выздоровели 2 тыс. 753 человека, проведено тестирований за сутки - 33 тыс. 486 (в том числе методом ПЦР - 28 тыс. 685, методом ИФА - 4 тыс. 801).
  • За все время пандемии в Украине заболели 545 тыс. 689 человек; выздоровели 244 тыс. 197 человек; летальных исходов - 9 тыс. 697; проведено ПЦР-тестов - 3 млн 941 тыс. 651.
  • За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.
Ольга Голубовская коронавирус в Украине COVID-19
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