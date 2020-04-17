Командующий Нацгвардией Украины подхватил коронавирус

Николай Балан заразился Covid-19 / Фото: пресс-служба Нацгвардии Украины

У командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана соответствующий тест подтвердил коронавирус.

Об инфицировании генерал-лейтенанта сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сьогонишнього дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование", - сказано в сообщении.

По словам Геращенко, на время болезни Балана обязанности командующего Нацгвардией будет исполнять его заместитель генерал-лейтенант Владимир Кондратюк. Все подразделения будут работать в прежнем режиме, заболевание командующего не окажет влияние на их функционирование.

Напомним, народный депутат Вадим Новинский заявил о том, что заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что экс-глава СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский госпитализирован в столичную Александровскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус и двусторонней пневмонией.