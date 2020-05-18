Угроза коронавируса: врач назвал опасный вид деятельности

Евгений Комаровский сообщил, что коронавирусом можно заразиться во время пения в хоре / Скриншот

Кандидат медицинских наук и врач Евгений Комаровский, ссылаясь на данные ученых, сообщил, что в плане вероятного инфицирования китайским коронавирусом COVID-19 едва ли не самым опасным видом деятельности является хоровое пение.

Обычная речь, особенно громкая, – это тоже достаточный риск, рассказал медик в новом видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Комаровский отметил, что обычно, когда люди выясняют отношения, количество брызг слюны совсем не меньше, чем при кашле и чихании.

"Выясняется, что чуть ли не самым опасным видом деятельности в плане вероятного инфицирования (вирусом – Ред.) оказывается… хоровое пение… Представить себе хоровое пение в масках как-то довольно-таки затруднительно", – добавил эксперт.

Ранее Евгений Комаровский назвал необычный способ передачи коронавируса. По словам врача, есть вероятность того, что в общежитии вирус можно подцепить от таракана.