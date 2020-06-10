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Комаровский рассказал, стоит ли украинцам во время пандемии ходить в спортзалы

10 июня 2020, 09:12

Доктор Комаровский продолжает давать рекомендации людям по поводу поведения в условиях китайского коронавируса.

Комаровский
Комаровский рассказал, стоит ли украинцам ходить в спортзалы/ УНИАН

Известный медик-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, насколько опасны будут для здоровья украинцев походы в спортивные залы (в условиях пандемии коронавируса).

Свое мнение по вопросу врач высказал в социальной сети Instagram.

По мнению Комаровского, украинцам не стоит посещать тренажерные залы. Во-первых, потому что в них огромное количество ручек, которые касаются руками тысячи людей. Во-вторых, посетили спортзала во время упражнений все время потеют, а пот вытирают руками (т. е. создают все условия для заражения коронавирусом).

Читайте также"Врать про коронавирус": Комаровский сделал неожиданное признание"И я еще не видел ни одного спортзала в нашей стране, где бы поддерживались оптимальные параметры температуры и влажности", — заявил он.

Кроме того, в спортзалах, по мнению Комаровского, распространению Covid-19 способствуют температура и влажность, а также отсутствие устройств-дезинфекторов.

"Если там не выполняются нормы, если на каждом углу нет дезинфекторов для рук, если ручки не обработаны, чего туда ходить? Это же прямой способ заболеть", — подытожил он.

Напомним, ранее Евгений Комаровский предупредил, что любой антисептик для рук типа "пшикалка" не работает должным образом. Дело в том, что для нормальной дезинфекции необходимо "набрызгать" три миллилитра раствора. С помощью антисептика "пшикалки", по словам Комаровского, такую дозу не выйдет получить.

новости Украины Евгений Комаровский тренажерный зал пандемия коронавирус
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