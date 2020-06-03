Симптомы коронавируса: педиатр сказал, когда немедленно обращаться к врачу

Если высокая температура не сбивается, есть ощущение нехватки воздуха и заторможенности сознания, нужно обращаться к врачу, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот с youtube.com/Доктор Комаровский

Педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что немедленно обращаться к врачу необходимо при наличии ряда симптомов китайского коронавируса Covid-19, в частности, при температуре выше 39 градусов, которую не сбивают жаропонижающие.

Прекращать самолечение также нужно, если есть ощущение нехватки воздуха и заторможенности сознания, поделился медик в Instagram.

По его словам, необходимо немедленно обращаться к врачу, если сочетаются высокая температура, диарея и слабость.

"Применительно к коронавирусу такими показаниями (для прекращения самолечения – Ред.) считаются следующие: температура выше 39 градусов, которая не снижается после применения жаропонижающих средств, ощущение нехватки воздуха, заторможенное сознание, сочетание слабости, высокой температуры и диареи", – сообщил педиатр.

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