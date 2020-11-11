Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе

Комаровский назвал препарат, который не стоит принимать при коронавирусе / Youtube

Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, стоит ли лечить коронавирус антибиотиками. По его словам, при 20-30% поражения легких медики часто назначают пациентам так называемые "антибиотики резерва", что неправильно, потому что когда такому пациенту становится по-настоящему плохо, ему ничего уже не помогает после антибиотиков.

Комаровский на своем Youtube​-канале объяснил, что есть три главных вида пневмонии: бактериальная, вирусная и пневмония бактериальная, которая является осложнением вирусной, и антибиотики используются именно для лечения бактериальной пневмонии. Сильные препараты убивают бактерии пневмококка или стрептококка.

Если человек подхватит вирус, например, аденовирус, грипп, либо коронавирус, то в легких возникнет вирусное воспаление, и оно антибиотиками не лечится.

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На фоне вирусной инфекции в легких может накапливаться слизь и инфицироваться там. Таким образом возникают осложнения, и такую вирусно-бактериальную пневмонию лечат антибиотиками.

"Если пить при вирусном заражении антибиотик, то всегда найдутся бактерии, которые уцелеют и привыкнут к лекарству. После этого они получат условия для размножения и заболевание перейдет в более сложную и устойчивую к антибиотикам форму. Поэтому курс антибиотиков всегда нужно принимать до конца. Для профилактики пить антибиотики категорически нельзя", - говорит доктор Комаровский.

Евгений Комаровский считает, что пока больной коронавирусом человек не задыхается, ему достаточно пить только жаропонижающее. Остальные препараты нужно добавлять только при наличие соответствующих симптомов.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: