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​Комаровский назвал самые опасные места для заражения COVID-19

16 ноября 2020, 22:03

Евгений Комаровский рассказал, где риск заражения COVID-19 максимален.

Евгений Комаровский о коронавирусе / Youtube

Врач-педиатр Евгений Комаровский назвал места, где риск заражения COVID-19 максимален. По мнению доктора, это палата интенсивной терапии.

"Если там нет сквозного проветривания и сухой воздух. В этом случае за один раз можно получить до 10 инфицирующих доз. А по последним данным, тяжесть протекания болезни будет зависеть от того, какой объем вирусов попал в организм", - написал Комаровский в Telegram-канале. ​

По мнению Комаровского, его версию о высокой опасности больничных палат подтверждает высокий уровень заболеваемости и смертности среди врачей.

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"Любое помещение, где много людей, где люди близко друг к другу, где минимальный воздухообмен - это может быть храм, казарма, вагон метро - тоже идеальные места для заражения", - пишет врач.

Врач отмечает, что это касается любого замкнутого пространства, где собирается толпа (концерт, спектакль, цирк, съезд, лекция).

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

  • Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
  • Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
  • Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
  • Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.

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