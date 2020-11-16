​Комаровский назвал самые опасные места для заражения COVID-19

Евгений Комаровский о коронавирусе / Youtube

Врач-педиатр Евгений Комаровский назвал места, где риск заражения COVID-19 максимален. По мнению доктора, это палата интенсивной терапии.

"Если там нет сквозного проветривания и сухой воздух. В этом случае за один раз можно получить до 10 инфицирующих доз. А по последним данным, тяжесть протекания болезни будет зависеть от того, какой объем вирусов попал в организм", - написал Комаровский в Telegram-канале. ​

По мнению Комаровского, его версию о высокой опасности больничных палат подтверждает высокий уровень заболеваемости и смертности среди врачей.

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"Любое помещение, где много людей, где люди близко друг к другу, где минимальный воздухообмен - это может быть храм, казарма, вагон метро - тоже идеальные места для заражения", - пишет врач.

Врач отмечает, что это касается любого замкнутого пространства, где собирается толпа (концерт, спектакль, цирк, съезд, лекция).

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: