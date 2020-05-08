"Выгнать в школы – пусть дети болеют": Комаровский дал новый совет

Комаровский о коронавирусе: Выгнать в школы – пусть дети болеют / flickr.com

Карантин в Украине нужно снять с образовательных учреждений. Дети должны ходить в школы и университеты, уверен известный украинский педиатр Евгений Комаровский.

В интервью Эхо Москва доктор Комаровский пояснил: если карантин затянуть надолго – многие умрут не от коронавируса, а от других болезней. Также слишком сильно пострадает экономика страны.

"Я бы немедленно выгнал молодежь в школы и университеты – пусть они болеют, иначе их родители просто не в состоянии будут их кормить. Это очень скоро может произойти. Это сделал бы я как педиатр, а теперь представим себе, что такое решение об открытии школ принял политик, например, мэр. Для того, чтобы отправить ребенка в школу, нужно убедиться, что у него дома нет пожилой бабушки, которую он может заразить, и в последствии она умрет", – добавил Комаровский.

Читайте такжеРадикальная защита: Комаровский рассказал, что спасет от коронавирусаЕсли дома живут пожилые родственники, то их следует переселять в отели, если ребенок отправился в школу.

"Но отели стоят пустые – изолируйте бабушек и дедушек, а детей отправьте в школу. Это политическое решение, потому что у одного из 10 тысяч детей реально возможна тяжелая опасная форма коронавируса. Если такой ребенок умрет, то в этом будет виноват политик, который разрешил ему пойти в школу", – заключил Комаровский.

Как известно, школьные заведения в Украине откроются не раньше 1 сентября 2020. Последний звонок 2020 Украина отпразднует онлайн – без школьных линеек и торжественных выпускных.

Ранее Комаровский пояснил, кому наименее опасен коронавирус. По его словам, дети и молодежь должны сейчас активно общаться и вырабатывать коллективный иммунитет.

Напомним, Комаровский рассказал об опасности самостоятельного применения антибиотиков при профилактике коронавируса. По его словам, утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях – один из самых больших мифов нашей медицины.