Комаровский объяснил, почему коронавирус полностью отбирает обоняние

Евгений Комаровский прокомментировал самый распространенный симптом Covid-19.
Известный медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему люди, которые заразились китайским коронавирусом, резко теряют обоняние
Такую информацию врач озвучил в своем материале на портале Новое время. Комаровский отметил ‒ исчезновение обоняния без насморка (а часто ‒ и вкуса) крайне характерный симптом именно для Covid-19.
Медик написал ‒ во время исследований ученые выяснили тот факт, что коронавирус поражают особые клетки, которые поддерживают существование нейронов (нервных клеток), которые и предназначены для восприятия вкуса и запаха.
"Воспаляются эти помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу", ‒ рассказал Комаровский.
Однако, медик убежден ‒ коронавирус нейроны не может поражать необратимо.
"Раньше или позже все восстановится. Чаще всего для возобновления функции обоняния надо до трех недель, иногда — до трех месяцев. И с максимально возможной вероятностью все восстановится без последствий", ‒ резюмировал Комаровский.
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Комаровский и Covid-19 - что было ранее:
- Доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- До того педиатр дал советы по поводу того, как уменьшить риск заражения Covid-19 в школе.