Комаровский объяснил, почему коронавирус полностью отбирает обоняние

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему люди, которые заразились китайским коронавирусом, резко теряют обоняние

Такую информацию врач озвучил в своем материале на портале Новое время. Комаровский отметил ‒ исчезновение обоняния без насморка (а часто ‒ и вкуса) крайне характерный симптом именно для Covid-19.

Медик написал ‒ во время исследований ученые выяснили тот факт, что коронавирус поражают особые клетки, которые поддерживают существование нейронов (нервных клеток), которые и предназначены для восприятия вкуса и запаха.

"Воспаляются эти помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу", ‒ рассказал Комаровский.

Однако, медик убежден ‒ коронавирус нейроны не может поражать необратимо.

"Раньше или позже все восстановится. Чаще всего для возобновления функции обоняния надо до трех недель, иногда — до трех месяцев. И с максимально возможной вероятностью все восстановится без последствий", ‒ резюмировал Комаровский.

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