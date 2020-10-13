Комаровский объяснил, почему коронавирусом переболеют не все

Большое количество людей не переболеет коронавирусом, считает Евгений Комаровский / Reuters

Китайским коронавирусом Covid-19 переболеют не все, поскольку у большого количества людей, по-видимому, есть врожденный иммунитет к вирусу.

Некоторые люди просто не могут заболеть коронавирусом, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону, фрагмент которого опубликовал сайт Гордон.

Собеседник отметил, что есть немало людей, иммунную систему которых Covid-19 не может победить.

"К коронавирусу у достаточно большого количества людей, по-видимому, есть врожденный иммунитет. Они просто не болеют, и все. То есть переболеют (коронавирусом – Ред.) не все, потому что кто-то не может этим заболеть по определению…", – поделился медик.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что пандемия коронавируса закончится, когда вирусом переболеют более 60% населения Земли или когда появится недорогая вакцина от заболевания.