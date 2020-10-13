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Комаровский объяснил, почему коронавирусом переболеют не все

13 октября 2020, 19:22

Иммунитет некоторых людей Covid-19 не может победить, отметил педиатр.

Комаровский считает, что большое количество людей не переболеет коронавирусом – Коронавирус новости
Большое количество людей не переболеет коронавирусом, считает Евгений Комаровский / Reuters

Китайским коронавирусом Covid-19 переболеют не все, поскольку у большого количества людей, по-видимому, есть врожденный иммунитет к вирусу.

Некоторые люди просто не могут заболеть коронавирусом, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону, фрагмент которого опубликовал сайт Гордон.

Собеседник отметил, что есть немало людей, иммунную систему которых Covid-19 не может победить.

"К коронавирусу у достаточно большого количества людей, по-видимому, есть врожденный иммунитет. Они просто не болеют, и все. То есть переболеют (коронавирусом – Ред.) не все, потому что кто-то не может этим заболеть по определению…", – поделился медик.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что пандемия коронавируса закончится, когда вирусом переболеют более 60% населения Земли или когда появится недорогая вакцина от заболевания.

  • Справка. Пандемия Covid-19 была объявлена в марте 2020 года. В ряде стран мира ввели карантин, перемещение между государствами усложнили.
  • Карантин в Украине ослабляли и продляли. Кабмин решил, что ограничительные меры должны действовать до конца текущего года.

Евгений Комаровский Дмитрий Гордон коронавирус новости
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