Комаровский описал легкий способ диагностики коронавируса / УНИАН

Известный украинский медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о самом характерном симптоме при китайском коронавирусе, а также предложил крайне оригинальный метод диагностики данной инфекции.

Медик на собственном сайте сообщил, что при заболевании Covid-19 потеря обоняния у человека считается ключевым признаком, а также объяснил, почему это происходит. Врач рассказал - относительно потери нюха и вкуса у пациентов было проведено множество исследований.

Как оказалось, вирус повреждает нервные клетки, которые предназначены для восприятия вкуса и запаха. Комаровский, однако, уточнил, что речь идет не о самих нейронах, но об особых клетках, которые поддерживают их работу.

"И вот воспаляются эти самые помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу", ‒ сказал медик.

Комаровский предложил также крайне оригинальный практический способ выявления коронавируса.

"Если вы учитель в школе или отвечаете за проведение термометрии и допуск к работе на своем предприятии, то потрите тряпочку чесноком и спрашивайте каждое утро всех, у кого повышенная температура, чем она пахнет. Если различает запах, то слава Богу, банальное ОРВИ, пошли учиться или работать, если нет ‒ отправляем домой", ‒ подытожил он.

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