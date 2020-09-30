Комаровский посоветовал, как уменьшить риск заражения Covid-19 в школе

Евгений Комаровский / Скриншот

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который ранее назвал единственный эффективный препарат от коронавируса, рассказал, как уменьшить риск заражения Covid-19 школьников в классе.

Об этом врач рассказал в эфире на своем YouTube-канале.

По его словам, чтобы защитить детей от болезни, нужно соблюдать расстояние в 1,5 метра, поддерживать нормальную температуру и влажность 40-60%. Температура воздуха в классе должна составлять +20..+22 градуса.

"Расстояние между детьми 1,5 метра, не кричать, поддерживать нормальную температуру, температуру до 22, лучше 20. Поддерживать влажность 40-60%. Всегда, когда можно, держать открытую форточку, на перемене мгновенно освобождать класс и все проветривать. И все занятия, которые могут проводиться на свежем воздухе, должны проводится на свежем воздухе", – рассказал врач.

Комаровский также отметил, что если нет возможности сделать так, чтобы детям было просторно в классе, нужно учиться в две смены.

Читайте такжеКомаровский развеял миф об ибупрофене и COVID-19

Напомним: