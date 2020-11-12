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Комаровский раскрыл неожиданный факт о профилактике коронавируса ​

12 ноября 2020, 19:40

Доктор Комаровский рассказал, как важна профилактика при COVID-19.

Доктор Комаровский рассказал о профилактике COVID-19 / YouTube

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал украинцам неожиданный факт о профилактике коронавирусной инфекции.

На своем YouTube-канале доктор Комаровский рассказал, что фрагменты коронавируса могут быть обнаружены где угодно, но только шансы, что они могут вызвать болезнь не большие.

"Люди максимально заразны примерно за два дня до того, как почувствуют себя больными. То есть, после того, как у человека появляется кашель и другие симптомы, резко уменьшается количество вируса, который человек выделяет в окружающую среду", - говорит Комаровский.

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После 5-6 дня появления симптомов человек практически не заразный. При этом возникновение болезни у здорового человека зависит от трех факторов:

  • Микроба вируса, который может вызвать болезнь.
  • Человека, который может заболеть из-за своей восприимчивости к вирусу.
  • Как произойдет встреча человека с вирусом. Здесь имеется в виду инфицирующая доза - количество вирусов, которое попало к человеку.

Комаровский подчеркнул, что больше всего шансов заболеть в местах, которые представляют собой ограниченное не вентилируемое пространство. И таких очень много, включая больничные палаты, где лежат много больных, и они не проветриваются, общественный транспорт, казармы, дома престарелых.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

  • Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
  • Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
  • Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.

Евгений Комаровский коронавирус в Украине лечение коронавируса
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