Комаровский рассказал, как именно нужно вводить карантин выходного дня

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский обратился к подписчикам по поводу карантина выходного дня.

Медик записал специальный выпуск своего видеоблога. Крайнее удивление педиатра вызвал тот факт, что свой комментарий по поводу карантина он давал 30 сентября, а в Сети вспомнили о них 14−15 ноября (когда ограничения действительно ввел Кабмин).

"Я думаю, что любые мероприятия, которые направлены на то, чтобы люди реже и меньше встречаются друг с другом, будут работать в плане уменьшения заболеваемости", - заявил Комаровский. Кроме того, медик отметил, что запреты в рамках карантина выходного дня точно не будут равноценными по своему эффекту.

Для примера Комаровский взял средний хозяйственный магазин. Ситуация с ним складывается таким образом: если клиенту не удалось попасть туда на выходных — значит, он пойдет туда или в понедельник, или во вторник. Следовательно, людей, которые посетят торговую точку в понедельник, будет гораздо больше, а социальная дистанция уменьшится. Поэтому закрывать такой магазин на выходные — решение крайне странное, полагает Комаровский.

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