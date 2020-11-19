​Комаровский рассказал об обратном эффекте карантина выходного дня

Комаровский оценил эффект карантина выходного дня

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в отдельных случаях карантин выходного дня может иметь обратный эффект.

"Я думаю, что абсолютно любые мероприятия, направленные на то, чтобы люди реже и меньше встречались друг с другом, конечно же, будут работать в плане уменьшения заболеваемости", – говорит Комаровский.

При этом врач уточнил, в каких случаях такие ограничения могут иметь обратный эффект.

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Для примера Комаровский сказал, что если в выходные закрыты хозяйственные магазины, то люди все равно зайдут туда позже, в понедельник.

"Количество людей в понедельник будет в этом магазине больше, социального дистанцирования будет меньше", - отметил врач.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: