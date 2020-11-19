​Комаровский рассказал об обратном эффекте карантина выходного дня

Врач назвал отрицательный момент карантина в Украине.
Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в отдельных случаях карантин выходного дня может иметь обратный эффект.
"Я думаю, что абсолютно любые мероприятия, направленные на то, чтобы люди реже и меньше встречались друг с другом, конечно же, будут работать в плане уменьшения заболеваемости", – говорит Комаровский.
При этом врач уточнил, в каких случаях такие ограничения могут иметь обратный эффект.
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Для примера Комаровский сказал, что если в выходные закрыты хозяйственные магазины, то люди все равно зайдут туда позже, в понедельник.
"Количество людей в понедельник будет в этом магазине больше, социального дистанцирования будет меньше", - отметил врач.
Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
- Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.