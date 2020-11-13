Комаровский рассказал, почему многие не болеют COVID-19

Доктор Комаровский рассказал важный факт о коронавирусе / facebook.com/komarovskiynet

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ​назвал причину, по которой многие люди бессимптомно переносят коронавирус. По его мнению, у многих есть врожденный иммунитет к этому вирусу.

Комаровский также рассказал, что многим удастся вообще избежать заболевания.

"Да, переболеют не все. Кто-то не может этим заболеть просто по определению. У него такая иммунная система, что ее коронавирус победить не может. И таких людей немало. Это раз. Во-вторых, мы сейчас все время пытаемся оценивать коллективный иммунитет по наличию антител. Вот говорят: "Даже в Нью-Йорке антитела всего у 30%, несмотря на такую вспышку". То есть нам всем до коллективного иммунитета, то есть до 60–70%, еще очень долго", – сказал Комаровский в интервью изданию Гордон.

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По словам Комаровского, наличие антител необязательно для того, чтобы человек смог быстро справиться с болезнью.

"Но уже ж известно всем, что огромное количество людей переболевает. У них нет антител или они обнаруживаются в ничтожном количестве. Но иммунная система оставляет клетки памяти – она может в дальнейшем справляться с инфекцией. То есть наличие антител необязательно. Их может не быть, но ты защищен. Они есть – они просто не выявляются", – считает Комаровский.

Врач также заявил, что после пандемии коронавируса мир существенно изменится, однако нашу страну эти изменения коснутся в умеренной степени.

"Мир-то изменится. Но эти глобальные изменения мира в умеренной степени коснутся нашей страны. Мы слишком далеки от цивилизации и от тех экономических законов", – сказал врач.

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