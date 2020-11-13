УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Комаровский рассказал, почему многие не болеют COVID-19

13 ноября 2020, 23:59

Доктор Комаровский заявил, что у многих людей есть врожденный иммунитет к коронавирусу.

Доктор Комаровский рассказал важный факт о коронавирусе / facebook.com/komarovskiynet

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ​назвал причину, по которой многие люди бессимптомно переносят коронавирус. По его мнению, у многих есть врожденный иммунитет к этому вирусу.

Комаровский также рассказал, что многим удастся вообще избежать заболевания.

"Да, переболеют не все. Кто-то не может этим заболеть просто по определению. У него такая иммунная система, что ее коронавирус победить не может. И таких людей немало. Это раз. Во-вторых, мы сейчас все время пытаемся оценивать коллективный иммунитет по наличию антител. Вот говорят: "Даже в Нью-Йорке антитела всего у 30%, несмотря на такую вспышку". То есть нам всем до коллективного иммунитета, то есть до 60–70%, еще очень долго", – сказал Комаровский в интервью изданию Гордон.

Читайте такжеКомаровский жестко высказался о карантине выходного дня

По словам Комаровского, наличие антител необязательно для того, чтобы человек смог быстро справиться с болезнью.

"Но уже ж известно всем, что огромное количество людей переболевает. У них нет антител или они обнаруживаются в ничтожном количестве. Но иммунная система оставляет клетки памяти – она может в дальнейшем справляться с инфекцией. То есть наличие антител необязательно. Их может не быть, но ты защищен. Они есть – они просто не выявляются", – считает Комаровский.

Врач также заявил, что после пандемии коронавируса мир существенно изменится, однако нашу страну эти изменения коснутся в умеренной степени.

"Мир-то изменится. Но эти глобальные изменения мира в умеренной степени коснутся нашей страны. Мы слишком далеки от цивилизации и от тех экономических законов", – сказал врач.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

  • Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
  • Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
  • Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
  • Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.

Евгений Комаровский коронавирус симптомы коронавирус в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Комаровский рассказал, почему многие не болеют COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Назван город Украины, где коронавирус бушует больше всегоНазван город Украины, где коронавирус бушует больше всего Карантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявлениеКарантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление Разрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делатьРазрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делать "Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса"Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средстваКак защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства
Следующий материал

Последние новости

23:59
Комаровский рассказал, почему многие не болеют COVID-19
23:45
Холостячка 1 сезон 4 выпуск 13-11-2020 - кто ушел Видео
23:45
Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине заразились почти 12 тысяч человек Видео
23:26
Полиция планирует рейды для контроля карантина выходного дня
23:15
В Минздраве рассказали, какой эффект даст карантин выходного дня Видео
Реклама
23:03
В Канаде неизвестные захватили заложников возле офиса разработчика игр
22:33
У Трампа отказались от борьбы за Аризону: стало известно о решении штаба Видео
22:28
В ТКГ заявили о "бешеном" давлении Франции и Германии на РФ Видео
22:08
Лукашенко сделал заявление о последнем сроке на посту президента Беларуси Видео
21:52
На границе Украины и РФ застрял грузовик с красной икрой Видео
21:47
Комаровский жестко высказался о карантине выходного дня Видео
21:45
Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Видео
21:39
Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства Видео
21:32
"Оформляю предзаказ": на PS5 нашли способ смотреть порно через скрытый браузер
21:17
Прямые эфиры Танців з зірками будут выходить без зрителей
21:13
Тихановская объявила о создании в Беларуси народного трибунала Видео
21:13
Возвращение контроля над границей: Кравчук оценил новую идею по Донбассу Видео
20:59
Массовая волна COVID-19 в сборной Украины: матч с Германией под угрозой срыва Видео
20:50
Холостячка 2020 - что было в 3 выпуске 13-11-2020: видео Видео
20:45
Лукашенко рассказал о вопросах Путина к Беларуси из-за Украины Видео
Реклама
20:39
Появились подробности о выходе 13 сезона Доктора Кто
20:13
В ВОЗ рассказали, когда Украина сможет получить вакцину от COVID-19 Видео
20:12
Трамп обвинил демократов в фальсификации выборов в США Видео
20:11
Ноябрьское новолуние 2020: какие дела под запретом Видео
19:59
Диетолог раскрыла неочевидные угрозы соли Видео
19:59
Врачи указали на одышку, как на симптом неотложного состояния Видео
19:57
Россия отправила на Оскар фильм про советские репрессии
19:46
Ученые назвали специю, которая уменьшает риск Альцгеймера и продлевает жизнь Видео
19:40
"Чья б корова мычала": Лукашенко грубо объяснил, чего нужно бояться Зеленскому Видео
19:36
Нет выходных, нет карантина: во Львове горсовет принял смелое решение Видео
19:30
Мэттью Перри назвал дату начала съемок спецвыпуска
19:30
Врач назвала тихих врагов либидо Видео
19:24
Артриты: врачи назвали способы облегчения боли в суставах Видео
19:21
Неповиновение мэров сыграет злую шутку со всей Украиной мнение
19:12
Бунт против карантина: Житомир отказался выполнять решение Кабмина Видео
19:02
"Прозрение Кремля": Киев отреагировал на слова Пескова об украинцах и россиянах
18:54
Будет ли действенным карантин выходного дня, и когда украинцам ждать нового локдауна
18:50
"Не с женой, а со Стефанчуком": Богдан дал советы Разумкову по лечению Covid-19
18:49
Врач назвал две вещи, которые спасут украинцев от COVID-19​ Видео
18:38
Новая Конституция и уход из власти: Лукашенко анонсировал заявление Видео
Реклама
18:33
К чему снятся яйца: о чем говорит сон-предупреждение Видео
18:24
Варенье из айвы с лимоном и орехами: бомбезный рецепт Видео
18:19
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
18:14
Россия просит Азербайджан и Армению пустить ООН в Карабах Видео
18:12
Кровавая резня в Эфиопии: погибли сотни мирных жителей
18:08
В Украину идут снегопады: синоптики назвали дату​ Видео
17:45
Пневмония при коронавирусе: пульмонолог назвал особенности Видео
17:42
Киберпанк 2077 – в новом выпуске Night City Wire расскажут про героя Киану Ривза Видео
17:31
В Тернополе из-за карантина выходного дня ресторан назвали монастырем Видео
17:26
Лукашенко прокомментировал смерть избитого активиста в Беларуси Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять