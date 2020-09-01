Комаровский развеял миф об ибупрофене и COVID-19

Евгений Комаровский развенчал миф об ибупрофене и коронавирусе / Скриншот

Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что нет убедительных работ, которые бы свидетельствовали о несовместимости препарата ибупрофен с диагнозом коронавирус COVID-19.

При коронавирусе ибупрофен рекомендуют в качестве эффективного жаропонижающего, обезболивающего и противовоспалительного средства, рассказал врач в видео, размещенном на его канале в YouTube.

Медик добавил, что этот препарат является чуть ли не основным препаратом, который применяется при лихорадке, при боли, при воспалительных процессах у детей.

"…убедительных работ, свидетельствующих о том, что ибупрофен каким-то образом противопоказан при коронавирусной инфекции, – …таких исследований нет. Все серьезные медицинские ассоциации продолжают рекомендовать ибупрофен в качестве эффективного жаропонижающего, обезболивающего, противовоспалительного средства", – отметил эксперт.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что сейчас есть только один препарат, эффективность которого в борьбе с коронавирусом более-менее серьезно доказана, – это Ремдесивир. По его словам, этот препарат очень дорогой и дефицитный.