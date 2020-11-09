Комаровский развеял резонансные мифы о пневмонии

Доктор напомнил, что не каждое воспаление легких необходимо лечить антибиотиками.
Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский развеял распространенные мифы о пневмонии и ее лечении.
Видео опубликовано на его YouTube-канале, где врач напомнил, что пневмония — это не диагноз, а воспалительный процесс.
По словам Комаровского, данное заболевание в легких может быть чаще всего вирусным или бактериальным. При этом важно понимать, что антибиотики используются только для лечения бактериальной пневмонии, а вирусное заболевание подобными препаратами не лечится.
"Медицинская наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно", — объяснил Комаровский.
Педиатр напомнил, что что назначение антибиотиков при вирусной пневмонии помогает избежать осложнений.
"На самом деле этого не происходит никогда. Только хуже становится", — отметил врач.
Читайте такжеДиагностика пневмонии COVID-19: врач объяснила, что лучше – рентген или УЗИКомаровский подчеркнул, что профилактическое назначение антибиотиков при вирусных инфекциях в 6-9 раз увеличивает вероятность развития бактериальной пневмонии.
"Если вы чувствуете себя нормально, есть температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то фактически любое лечение, кроме жаропонижающих средств, ухудшает ваши перспективы", — заключил он.
Медик призвал зрителей не "выпрашивать антибиотики" у врачей.
Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.