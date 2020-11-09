Комаровский развеял резонансные мифы о пневмонии

Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии / УНИАН

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский развеял распространенные мифы о пневмонии и ее лечении.

Видео опубликовано на его YouTube-канале, где врач напомнил, что пневмония — это не диагноз, а воспалительный процесс.

По словам Комаровского, данное заболевание в легких может быть чаще всего вирусным или бактериальным. При этом важно понимать, что антибиотики используются только для лечения бактериальной пневмонии, а вирусное заболевание подобными препаратами не лечится.

"Медицинская наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно", — объяснил Комаровский.

Педиатр напомнил, что что назначение антибиотиков при вирусной пневмонии помогает избежать осложнений.

"На самом деле этого не происходит никогда. Только хуже становится", — отметил врач.

Читайте такжеДиагностика пневмонии COVID-19: врач объяснила, что лучше – рентген или УЗИКомаровский подчеркнул, что профилактическое назначение антибиотиков при вирусных инфекциях в 6-9 раз увеличивает вероятность развития бактериальной пневмонии.

"Если вы чувствуете себя нормально, есть температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то фактически любое лечение, кроме жаропонижающих средств, ухудшает ваши перспективы", — заключил он.

Медик призвал зрителей не "выпрашивать антибиотики" у врачей.