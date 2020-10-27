Комаровский спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 и поделился лайфхаком

Тест "Чем это пахнет?" намного эффективнее, чем любая термометрия, заявил Комаровский / Скриншот

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине произойдет с начала отопительного сезона.

Такой прогноз озвучил известный доктор Евгений Комаровский, говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Педиатр отметил, что причиной активизации COVID-19 станет тот факт, что "сквозняка мы боимся больше, чем коронавируса".

"То, что в наших школах называется "мерами предосторожности", это, в большинстве случаев, с эпидемиологической точки зрения, — абсолютный бред. Дети в масках на прогулках, закрытые классы, которые облучают ультрафиолетом, малыши, которые моют руки с утра до ночи… Я ни разу не видел, чтобы мне (как зрителю) показали класс по телевизору и сказали: "Вот у нас открытое окно, проветривание. Вот у нас термометр, вот — гигрометр", - написал Комаровский.

По его словам, в классе прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха.

"Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках… Они в масках, пока на них камера смотрит, а потом снимают, чтобы хоть чуть-чуть подышать. А вы сами попробуйте подышать в маске в комнате, где температура +26 и влажность воздуха 20%!", - добавил врач.

Комаровский считает, что в школах наблюдается "не полное игнорирование мер предосторожности, а полное отсутствие логики и здравого смысла".

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Попотеря обоняния и ощущения вкуса при отсутствии насморка — это очень типично для коронавируса, отметил Комаровский.

По его словам, при гриппе люди часто не ощущают запахи, причина этому - заложенный нос, отек слизистой, клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе — насморка почти нет, обоняние отсутствует.

"Именно поэтому тест "Чем это пахнет?" намного эффективнее, чем любая термометрия, потому что при легкой форме температура очень редко бывает. Если вы — учитель в школе, возьмите тряпочку, потрите ее чесноком и спрашивайте, чем это пахнет, у каждого с температурой выше нормы. Слышит запах — слава Богу, можно учиться. Не слышит — давай домой срочно. Этот тест на наличие обоняния намного достовернее, чем тест на температуру. Аналогично можно тестировать и всех домашних", - поделился секретом врач.

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Напомним: