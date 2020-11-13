Комаровский жестко высказался о карантине выходного дня

Комаровский назвал причину отказа местных властей от карантина / Facebook

​Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей не вводить карантин выходного дня. По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором.

По словам Комаровского, большая часть всех решений, касаемо коронавируса, больше связаны с политикой, чем с медициной.

"В любом случае с чем мы столкнулись точно? Мы столкнулись с тем, что все коронавирусные решения – они не медицинские, они политические", – заявил Комаровский изданию Гордон.

Комаровский заявил, что у местных властей есть два варианта действий, однако выбрать между ними двумя – непросто.

"Каждый человек… Представь: ты мэр, у тебя есть два варианта действий – закрутить гайки и раскрутить гайки. Если ты закрутишь гайки, ты никогда не будешь виноват. Никогда. Ты закрутил гайки, ты все закрыл, люди мрут, как мухи, но "я сделал все, что мог". Ты раскрутил гайки – каждый, кто умрет, потому умер, что ты раскрутил. Поэтому никто не хочет брать на себя ответственность", – подчеркивает врач.

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Однако власти также несут ответственность и за экономику, которая влияет на жизни людей.

"Тут и получается, что на одной чаше весов экономика, а с экономикой связаны тысячи, десятки, сотни тысяч человеческих жизней. Экономика – это тоже жизнь. И вот сейчас нам надо выбирать", - считает Комаровский.

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