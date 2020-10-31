Копы начнут штрафовать украинцев без масок: в Минздраве раскрыли детали

В повестке дня следующей сессии Рады есть законопроект, который позволит полицейским составлять протокол и штрафовать нарушителя сразу на месте.
Министр здравоохранения Максим Степанов призвал депутатов Верховной Рады поддержать законопроект, который предусматривает штрафы за несоблюдение противоэпидемических мер, в частности - за неношение масок.
Об этом Степанов заявил во время брифинга в субботу, 31 октября.
Глава Минздрава напомнил, что еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно относительно ношения масок.
Согласно документу, штраф за неношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.
"Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не соблюдают эти правила", - сказал Степанов и уточнил, что это непопулярная мера, но она очень важна для безопасности людей.
В повестке дня следующей сессии Верховной Рады Украины есть законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать нарушителя сразу на месте.
"Этот законопроект еще не рассмотрен. Я обратился на этой неделе к председателю ВР Дмитрию Разумкову, обращаюсь сейчас к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID", - уточнил Степанов.
Коронавирус в Украине – последние новости:
- COVID-19 уже два дня подряд бьет рекорды по числу зараженных.
- По состоянию на утро субботы, 31 октября, в Украине официально зарегистрировали 387 481 случай заражения коронавирусом. За последние сутки в стране официально зарегистрировали +8752 новых случая COVID-19. Это новый антирекорд по числу поставленных положительных диагнозов в течение 24 часов.
- По состоянию на пятницу, 30 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 378 729 человек. COVID-19 в Украине заразил за сутки 8 312 человек.
- По состоянию на субботу, 31 октября, в Киеве зафиксировали 37 549 пациентов с диагнозом коронавирус. За сутки добавился 781 новый случай заражения COVID-19. Это рекордное число зараженных в столице за сутки.
- Днем ранее за сутки был обнаружен +741 новый случай заражения COVID-19 в Киеве.
- Глава украинского Минздрава Максим Степанов выступил против введения в Украине жесткого карантина. По его словам, стратегия адаптивного карантина была правильной для сдерживания распространения коронавируса.