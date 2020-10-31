Копы начнут штрафовать украинцев без масок: в Минздраве раскрыли детали

Штраф за неношение маски составит от 170 до 225 гривен / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал депутатов Верховной Рады поддержать законопроект, который предусматривает штрафы за несоблюдение противоэпидемических мер, в частности - за неношение масок.

Об этом Степанов заявил во время брифинга в субботу, 31 октября.

Глава Минздрава напомнил, что еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно относительно ношения масок.

Согласно документу, штраф за неношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

"Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не соблюдают эти правила", - сказал Степанов и уточнил, что это непопулярная мера, но она очень важна для безопасности людей.

В повестке дня следующей сессии Верховной Рады Украины есть законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать нарушителя сразу на месте.

"Этот законопроект еще не рассмотрен. Я обратился на этой неделе к председателю ВР Дмитрию Разумкову, обращаюсь сейчас к народным депутатам наконец поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID", - уточнил Степанов.

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