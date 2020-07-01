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Врач назвала главное отличие украинского штамма коронавируса

Украине повезло, что коронавирус в страну завезли не из Италии.

1 июля 2020, 10:11
коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине отличается от европейского и китайского / УНИАН

Украинский штамм коронавируса отличается от европейского и китайского. Именно поэтому в Украине меньше тяжелых и критических пациентов, а также меньше больных, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Об этом рассказала врач Оксана Выговская в интервью Главреду.

По словам медика, возбудитель коронавирусной болезни COVID-19 мутирует и особенность его мутации в том, что возникает много вариаций (серотипов).

"Есть серотипы более агрессивные, которые вызывают более тяжелые болезни, высокую частоту осложнений (в начале пандемии), и есть относительно легкие. И в Украине за счет того, что первые случаи вируса были привезены из Австрии, Франции, Германии серотипы отличаются от тех, что были в Китае", - рассказала Выговская.

При этом она отметила, что, к счастью, серотипы у нас европейские, но не из Италии, потому что там они как раз агрессивные.

"И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, поэтому клиническая картина наших пациентов протекает легче, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди гибнут и у нас, но летальность значительно меньше, если сравнивать с другими странами", - резюмировала врач.

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Как сообщал Главред, по состоянию на среду, 1 июля, в Украине зафиксированы 44 998 случаев заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1173 человек. С начала эпидемии вылечились от коронавируса 19 548 человек.

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