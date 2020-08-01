УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире 1 августа: за сутки заболели почти 300 тысяч человек

1 августа 2020, 07:17

Больше всего больных коронавирусов в США - там поставили 4,5 миллиона диагнозов.

коронавирус
Коронавирус убил в мире 675 тысяч человек / Reuters

Пандемия коронавируса – это своего рода катастрофа, последствия которой продлятся далеко в будущем, заявил накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус. По его словам, Соединенные Штаты, Бразилия, Мексика и Великобритания особенно сильно пострадали в последние недели от болезни COVID-19, поскольку их правительства изо всех сил пытались выработать эффективные ответные меры.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 1 августа.

Коронавирус в мире – статистика на 1 августа

По состоянию на 7:00 субботы, 1 августа, в мире зарегистрированы 17 533 034 случая заражения коронавирусом (по состоянию на 7:00 пятницы 31 июля было 17 238 832).

За сутки добавились 294 202 новых зараженных.

При этом 678 775 человек стали жертвами коронавирусной инфекции - утром 31 июля было зарегистрировано 671 983 смертей от COVID-19.

За сутки умерли 6 792 человека.

Об этом сообщает Центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

  • США. В стране зарегистрировали 4 561 511 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 153 415 человек.
  • Бразилия – 2 662 485 зараженных и 92 475 жертв COVID-19.
  • Индия. В стране коронавирусом заразились 1 638 870 человек, умерли от болезни – 36 747.
  • Россия. Подтверждены 838 460 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 939 человек.
  • Южная Африка – 493 180 человек заболели коронавирусом, 8005 человек стали жертвами болезни.
  • В Мексике выявили 424 637 больных коронавирусом, умерли 46 688 человек.
  • Перу. В стране 407 490 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 19 000 жертв болезни.
  • Чили. 355 677 случаев заражения и 9457 жертв.
  • Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 304 790 человек, умерли от болезни уже 46 200 человек.
  • Иран. Случаев заражения – 304 200, жертв – 16 766.
  • Испания. Там вирус подтвержден у 288 500 человек. От болезни умерли 28 445 пациентов.
  • Италия. В стране зарегистрировали 247 537 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 140.
  • Франция – 225 197 больных и 30 268 жертв.
  • В Германии – 210 399 инфицированных, 9147 человек умерли от болезни.
Коронавирус в мире - карта на 1 августа / скриншот Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине - статистика на 31 июля

По состоянию на пятницу, 31 июля, в Украине зафиксированы 69 884 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 30 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +1090.

Жертвами COVID-19 стали 1 693 человека (+20 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 38 752 человека (+598 за сутки).

Читайте такжеВ ВОЗ призвали страны не закрывать границыНапомним, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила украинские города и районы на красную, оранжевую и желтую зоны карантинного режима. Официально решение вступит в силу уже в понедельник, 3 августа.

Об этом рассказал министр кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

По его словам, на заседании комиссии ТБ ЧС, которое прошло в пятницу, 31 июля, было принято решение по городам и районам, которые войдут в красную, оранжевую и желтую зоны. В частности, города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области оказались в красной зоне.

коронавирус статистика коронавирус карта коронавирус новости коронавирус коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире 1 августа: за сутки заболели почти 300 тысяч человек». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:17
Коронавирус в Украине и мире 1 августа: за сутки заболели почти 300 тысяч человек
06:53
Как Кремль хочет принудить Украину к переговорам с ЛДНР мнение
06:30
Назван главный счастливчик августа по знаку Зодиака
05:59
Первая магнитная буря августа 2020 станет самой сильной – что делать Видео
05:04
День Ильи 2020 – поздравления с Днем пророка Ильи и с именинами
05:01
Когда в Украине появится 5G: в Кабмине назвали дату и рассказали подробности
04:24
Врач назвал три типа людей, которым не грозит заражение COVID-19 Видео
03:50
С порно или без порно: ученые рассказали, как влияет на мужчин видео с сексом
03:40
В Украине стартует продажа тюрем: эксперт оценил инициативу и сделал прогноз
02:16
Как правильно носить маски и перчатки в жару Видео
01:37
"Какие огромные": Толкалина топлес показала необычные соски
00:55
Ученые нашли новую причину ожирения у женщин
00:19
День подруги 2020 – поздравления и красивые картинки для подруженьки
31 июля, пятница
23:58
"У вас базар, слушайте Путина": Кравчук осадил пропагандистку Скабееву Видео
23:28
Кулеба призвал усилить давление на Путина: выяснились нарушения Видео
22:55
Луцкий террорист Кривош объявил голодовку: адвокат назвал причину
22:26
В Минздраве рассказали, как Киев оказался в зеленой зоне карантина
22:23
Коронавирус в Украине и мире 31 июля: число зараженных преодолело новую психологическую отметку
21:51
"Новый фактор риска": эксперт оценил вероятность войны в Черном море
21:39
Человек, которого знает Донбасс: экс-премьер может стать новым делегатом Киева в ТКГ – Кравчук
21:38
Похудение: названо самое жиросжигающее время для тренировки
21:16
Задержание "зеленых человечков": Аваков сделал громкое заявление
21:16
Кравчук рассказал о планах на случай провала переговоров по Донбассу
20:48
Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий: кто останется без помощи
20:07
Кому не страшен коронавирус: врач назвал три типа иммунитета
19:44
В Украине объявили о начале старта процесса экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера
19:34
Скончался известный британский режиссер, творец фильма Pink Floyd
19:17
Смерть Энди Картрайта насильственная - жену обвинили в убийстве
19:14
Смена зоны карантина: стало известно, как часто будут пересматривать правила Видео
18:50
Карантин в Украине с 1 августа: какие города попали в красную, оранжевую и желтую зоны
18:28
Леонардо Ди Каприо снимает фильм от автора Дивного мира
18:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 августа: помощь звезд и серьезное пополнение бюджета Видео
17:55
Изменения для ФОПов с 1 августа: кого коснется
17:47
Стало известно, когда планируют возобновить строительство Северного потока-2
17:42
Появилась полная версия смерти и расчленения Энди Картрайта
16:56
Екатерина Жемчужная срочно госпитализирована
16:47
Будут ли сорваны переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил последствия демарша Козака
16:42
"Запачкается в коричневом": эксперт объяснил, как Зеленский из-за Шария роет себе яму Видео
16:31
Кабачки, как ананасы: необычный простой рецепт кабачков на зиму Видео
16:25
Поставили точку: в Киевсовете рассказали, обязательно ли в школах начинать учебу с гимна
16:23
Участница Танців з зірками 2020 Илона Гвоздева назвала пол ребенка Видео
16:08
Названы новые правила карантина в Украине, которые стартуют завтра Видео
15:51
Украина и Беларусь объявили о спецоперации Зубр-2020 на границах двух стран: подробности
15:48
Танці з зірками 2020: назвали партнеров AlyonaAlyona и Дмитрия Танковича
15:45
Почему он не хочет секса: 6 причин
15:33
Постоянный стресс и усталость: о чем сигнализирует тело
15:09
Катастрофа Ту-154 в Смоленске: в Польше назвали причину взрыва самолета и обвинили Россию
14:25
Астролог назвал самые плохие дни августа: что нельзя делать "ни под каким соусом"
14:22
Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве
14:19
С ног на голову: названо худшее время для секса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять