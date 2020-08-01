Коронавирус в Украине и мире 1 августа: за сутки заболели почти 300 тысяч человек

Больше всего больных коронавирусов в США - там поставили 4,5 миллиона диагнозов.
Пандемия коронавируса – это своего рода катастрофа, последствия которой продлятся далеко в будущем, заявил накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус. По его словам, Соединенные Штаты, Бразилия, Мексика и Великобритания особенно сильно пострадали в последние недели от болезни COVID-19, поскольку их правительства изо всех сил пытались выработать эффективные ответные меры.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 1 августа.
Коронавирус в мире – статистика на 1 августа
По состоянию на 7:00 субботы, 1 августа, в мире зарегистрированы 17 533 034 случая заражения коронавирусом (по состоянию на 7:00 пятницы 31 июля было 17 238 832).
За сутки добавились 294 202 новых зараженных.
При этом 678 775 человек стали жертвами коронавирусной инфекции - утром 31 июля было зарегистрировано 671 983 смертей от COVID-19.
За сутки умерли 6 792 человека.
Об этом сообщает Центр Джона Хопкинса.
Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом
- США. В стране зарегистрировали 4 561 511 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 153 415 человек.
- Бразилия – 2 662 485 зараженных и 92 475 жертв COVID-19.
- Индия. В стране коронавирусом заразились 1 638 870 человек, умерли от болезни – 36 747.
- Россия. Подтверждены 838 460 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 939 человек.
- Южная Африка – 493 180 человек заболели коронавирусом, 8005 человек стали жертвами болезни.
- В Мексике выявили 424 637 больных коронавирусом, умерли 46 688 человек.
- Перу. В стране 407 490 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 19 000 жертв болезни.
- Чили. 355 677 случаев заражения и 9457 жертв.
- Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 304 790 человек, умерли от болезни уже 46 200 человек.
- Иран. Случаев заражения – 304 200, жертв – 16 766.
- Испания. Там вирус подтвержден у 288 500 человек. От болезни умерли 28 445 пациентов.
- Италия. В стране зарегистрировали 247 537 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 140.
- Франция – 225 197 больных и 30 268 жертв.
- В Германии – 210 399 инфицированных, 9147 человек умерли от болезни.
Коронавирус в Украине - статистика на 31 июля
По состоянию на пятницу, 31 июля, в Украине зафиксированы 69 884 случая заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 30 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +1090.
Жертвами COVID-19 стали 1 693 человека (+20 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 38 752 человека (+598 за сутки).
Читайте такжеВ ВОЗ призвали страны не закрывать границыНапомним, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила украинские города и районы на красную, оранжевую и желтую зоны карантинного режима. Официально решение вступит в силу уже в понедельник, 3 августа.
Об этом рассказал министр кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
По его словам, на заседании комиссии ТБ ЧС, которое прошло в пятницу, 31 июля, было принято решение по городам и районам, которые войдут в красную, оранжевую и желтую зоны. В частности, города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области оказались в красной зоне.