Коронавирус в Украине "обезумел" - за сутки опять более 1000 больных

Коронавирус убил в Украине более 1700 человек / Reuters

Коронавирус в Украине летом внес в жизнь граждан сумятицу – теперь в конце каждой недели в зависимости от эпидемиологической ситуации города и районы будут относить к одной из четырех зон (красной, оранжевой, желтой или зеленой). По состоянию на утро субботы, 1 августа, в Украине официально зафиксировали 71 056 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине выявили +1172 новых случаев заражения.

1709 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 556 человек, всего – 39 308.



Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как Киев оказался в зеленой зоне карантинаНапомним, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила украинские города и районы на красную, оранжевую и желтую зоны карантинного режима. Официально решение вступит в силу уже в понедельник, 3 августа.

Об этом рассказал министр кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, на заседании комиссии ТБ ЧС, которое прошло в пятницу, 31 июля, было принято решение по городам и районам, которые войдут в красную, оранжевую и желтую зоны. В частности, города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области оказались в красной зоне.